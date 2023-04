À Bastia, les seniors apprennent à mieux organiser leur assiette pour optimiser leur santé

« Le matin, je mange quatre tranches de pain », pose Huguette. « On a eu l’audace de me dire qu’il fallait que j’en supprime deux, et que je rajoute un yaourt et un fruit à la place ! » L’équilibre alimentaire est en effet au centre des recommandations évoquées par Claire Lise De Zerbi, qui insiste sur l’importance de consommer des protéines afin d’éviter « la fonte musculaire ». « Le soir, maintenant, je m’oblige, même si c’est un peu difficile », reprend Huguette. « Quand j’ai mangé la soupe de légumes, un fruit et un yaourt, ça me suffit. Mais j’ajoute du jambon blanc ou du saumon fumé par exemple. »



« C’est quelque chose que l’on retrouve souvent chez les seniors. Le soir, ils font un repas très léger, alors que ça doit être un repas complet », analyse Claire Lise De Zerbi. « Quand on était jeunes, on faisait des gros repas matin et soir », nuance Cathy. « Mais après, quand on a pris de l’âge, c’est là que ça a changé, on a éprouvé le besoin de manger moins. À notre âge, c’est difficile de changer des habitudes alimentaires, on est dans un engrenage. »



Pourtant, depuis qu’elles fréquentent les ateliers proposés par l’ASEPT, Huguette, Cathy et les autres ont réussi à transposer les conseils dans leur quotidien. « Je mange plus de légumes verts. Des épinards, des haricots, de la salade », énumère l’une d’elles. « Mais je n’ai pas arrêté le chocolat avec le café ! »