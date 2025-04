À Bastia, les médecins mobilisés contre le projet de loi Garot

Autre point abordé lors de la manifestation : le principe de remplacement. “Il y a également dans cette loi une interdiction de faire plus de quatre ans de remplacement pour les jeunes médecins”, explique Xavier Pieri, médecin libéral. “Si je veux prendre une semaine de vacances et que je n'arrive pas à trouver de remplaçant, je suis obligé de fermer mon cabinet. On ne résout pas le problème, on le déplace.” Léa Cesari détaille cette proposition présente dans la loi : “Aujourd’hui, on est autorisé à être médecin remplaçant même si on n'a pas encore fini notre internat, ce qui permet une continuité des soins. Pour les médecins généralistes, c'est à partir d’un an et demi, et pour les spécialistes, c'est à partir de la troisième année. Mais maintenant, ils veulent attendre le docteur junior, c'est-à-dire la quatrième année, avant de pouvoir effectuer des remplacements. Je trouve ça dommage, parce que ça fera des internes en moins pour remplacer les médecins qui partent en vacances, par exemple.”





Pour Xavier Pieri, il est avant tout nécessaire de former plus de médecins. “Il n’y a pas assez de médecins formés en France actuellement. Il faudrait ouvrir un petit peu ce numerus clausus pour former plus de médecins, d’autant plus que la population générale vieillit avec de plus en plus de pathologies, et donc un besoin de soins.”



Tous craignent maintenant que cette loi, si elle est adoptée, fasse fuir les jeunes étudiants voulant s’orienter en médecine. “On tire sur la corde, et certains vont peut-être aller dans d’autres pays, comme la Suisse, où ça se passe différemment, parce qu’ils ne se sentent pas soutenus”, indique Christian Raffalli. “On étudie pendant dix ans sur le continent, loin de notre famille, pour ne pas pouvoir revenir dans notre région à la fin, et forcément ça peut décourager les plus jeunes”, précise Léa Cesari. Xavier Pieri conclut : “Comment voulez-vous attirer des jeunes collégiens, des jeunes lycéens dans cette filière qui est longue et difficile ? On veut soigner l'ensemble de la population, et en particulier nos aînés qui ont le plus besoin de nous, mais pour ça il faut les inciter. Pour inciter les jeunes à découvrir ce métier formidable, il ne faut surtout pas les contraindre. Les internes ont déjà un poids énorme, il ne faut pas leur en rajouter.”