À Bastia, les élèves de l’IRA mobilisés pour une journée sur le handicap et l’inclusion

En avril 2024, l’Inner Wheel Bastia avait en effet mené plusieurs opérations de soutien pour financer l’achat d’un fauteuil roulant sportif destiné au jeune Maxime Ancian, 24 ans, en situation de handicap moteur. Étudiant à Corte, il n’a pu être présent ce mardi, mais son entraîneur, Mickael Dayan-Voisin, a pris le relais pour expliquer aux collégiens les spécificités de la discipline et la manière dont le sport peut s’adapter à chaque situation. L’après-midi, retour au collège pour la dernière partie de cette journée, consacrée à la santé mentale et à l’inclusion des personnes atteintes de troubles psychiques. Une intervention menée en partenariat avec le Club House de Bastia, structure inaugurée en décembre dernier, qui œuvre pour la réinsertion sociale et professionnelle. « Une dizaine de nos membres participaient à cette journée », indique Jean-Yves Bonifay, directeur du Club House. « Ils ont présenté leurs parcours et abordé le handicap psychique à travers des témoignages concrets. »



Une sensibilisation en trois volets – sport, santé mentale, orientation – qui a trouvé son public. « À voir l’intérêt, les réactions et les questions des collégiens, on peut dire que le message est passé », se réjouit Enzo Nadal. Pour les élèves de l’IRA, comme pour leurs partenaires, la mission est remplie : poser les bases d’un regard plus ouvert sur les réalités du handicap.