À Bastia, la dernière flèche du Challenge De Peretti sera tirée les 24 et 25 mai

Lancée en début de saison, cette compétition de tir à l’arc se clôturera les 24 et 25 mai au COSEC de l’Arinella. Elle constitue la dernière étape du Challenge Maria de Peretti, une initiative sportive portée par la Compagnie d’Arc Bastia, en mémoire de cette médecin et résistante corse décédée à Ravensbrück en 1945. Figure de l’engagement humaniste, Maria de Peretti est devenue un symbole que les organisateurs ont souhaité mettre en avant à travers le sport.



Particularité de cette compétition : les participants forment des binômes mixtes, engagés sur quatre manches réparties tout au long de l’année. L’épreuve respecte les conditions techniques des championnats de France, avec des distances de tir allant de 20 à 70 mètres selon les catégories d’âge.



Deux formats sont représentés : le tir à l’arc national et le tir international, ce dernier étant plus exigeant. Endurance, précision et coordination sont de rigueur.



Trois départs sont prévus : samedi 24 mai de 14h à 17h, puis dimanche 25 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. La remise des prix se déroulera dimanche à 17h30. Deux binômes seront distingués : un en arc classique et un en arc à poulies.



Pour cette troisième édition, les organisateurs mettent en avant les notions de mixité et de régularité, mais également un ancrage mémoriel, autour de l’histoire d’une femme dont le nom est désormais associé à ce rendez-vous sportif.