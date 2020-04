A Bastia l'épicerie Giru propose de nouveaux services pour sauver son commerce

Un challenge constant pour garder la tête hors de l’eau

"Au départ nous avons ciblé notre cœur de métier l’épicerie et la cave à bières en proposant la livraison à domicile et le système de drive dès le 25 Mars, après avoir réfléchi à toutes les possibilités. Sortir du lot et toujours proposer de l’innovation pour nos prospects et nos clients. Le projet de la Beer box surprise est de proposer encore une nouveauté pour se démarquer de la concurrence, effet de surprise ! Actuellement nous travaillons encore sur un nouveau projet pour la livraison pour proposer nos planches de charcuteries et fromages."

"Le retour des clients, c’est partager ce moment avec eux "

Leurs clients jouent le jeu, ils commandent, publient et partagent leurs achats, pour soutenir une nouvelle fois ces deux jeunes entrepreneurs. "Le bouche à oreilles permet sur Bastia de faire connaitre nos services et surtout nos produits. Un élan de solidarité, un moment de partage et surtout en maintenant les règles d'hygiène et de sécurité."

Drive, livraison à domicile, l'épicerie finedi Bastia a dû concevoir un nouveau plan marketing - pas spécialement prévu - et saisir des nouvelles opportunités pour faire face à la pandémie après seulement deux ans d'ouverture"Dès l’annonce du Président il a fallu faire face à la nouvelle, nous avons directement mis en place le système de livraisons, et le système de drive afin de proposer à nos clients confinés nos produits mais surtout nous permettre de sortir notre épingle du jeu." - affirment les deux jeunes propriétaires Mélanie et Roland qui pendant ce confinement ont continué de conseiller et fidéliser leurs clients, malgré la distance.