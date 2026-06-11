À Bastia, des élèves de CE2 mettent leur quartier de Paese Novu en musique

Mettre en valeur le quartier de Paese Novu à travers la musique : c’est l’objectif du projet mené cette année à l’école François Amadei, à Bastia. Depuis le début de l’année, une vingtaine d’élèves de CE2 ont travaillé sur la création de plusieurs chansons, accompagnés par des artistes professionnels et des intervenants du monde musical. Un projet né d’une longue collaboration entre Philippe Frasseto, leur enseignant et directeur de l'établissement, et Jacky Le Menn, auteur-compositeur. « L’an dernier, on avait fait plusieurs ateliers d’écriture poétique avec mes élèves », explique le professeur. « On s’est dit qu'on allait aller un peu plus loin cette année et qu’on allait partir sur quelque chose de plus musical. »





L’objectif cette année était de proposer aux élèves une approche plus musicale, en s’appuyant sur leurs propres références. « L’idée, c'était que Jacky écrive des chansons pour que les enfants puissent les chanter, mais je l’ai orienté vers une musique plus actuelle, parce que je me suis rendu compte que dans la cour de mon école, quand je sors les enceintes et que je mets de la musique, les élèves me demandent d’écouter Soprano, Gims ou Jul, et en 30 secondes, la quasi-totalité de la cour est autour de l'enceinte et saute en l'air, danse, et ils connaissent tous les paroles. Je me suis dit que comme les enfants avaient les codes de la musique populaire, on allait essayer de faire un morceau avec ça. »





Le projet s’est alors construit autour de plusieurs ateliers d’écriture menés en classe tout au long de l’année. « Il y a Jacky Le Menn, mais il y a aussi Marc-Antoine Belgodère, qui a fait preuve d’une grande patience. Pendant toute une partie de l'année, on avait un groupe de 12 élèves qui avaient une heure de plus le soir, et après, on a remis tout le monde ensemble en classe. Il y a eu beaucoup de cours de chant et de répétitions par groupe et en classe entière pour arriver à monter le projet. » Le projet a été financé par plusieurs partenaires, notamment la SACEM, dans le cadre du dispositif « La Fabrique à Musique », ainsi que par la ville de Bastia, la CAF et la cité éducative, et a bénéficié du soutien de Françoise Huguet, directrice de l’association Opra à Bastia. « C’est comme ça qu’on a financé des heures. »





Parmi les créations, une chanson intitulée « Paé » a été construite à partir des textes des élèves sur leur quartier. « C'est un quartier qui est pas mal stigmatisé, alors qu’en réalité, c’est un vrai quartier avec des familles qui sont là depuis longtemps, des aires de jeu, et beaucoup d'enfants qui vivent dans ce quartier l’adorent », souligne Philippe Frasseto. « Et souvent, ils n’en sortent pas. Ils ne mettent pas les pieds à l’Alb’Oru qui est à deux kilomètres ni en centre-ville. L'idée, pour nous, c'était de faire quelque chose à l'échelle du quartier et d'essayer de montrer le meilleur de ce que les enfants peuvent faire. »





Selon l’enseignant, le projet a réussi à séduire une classe pourtant « compliquée ». « Cette année j’ai eu une classe très dure, mais quand on les entend chanter maintenant, c'est vraiment beaucoup d'émotion et de joie parce qu'ils ont envie de chanter, ça chante juste et ils sont engagés. Il faut rappeler une évidence, c'est qu'on n'est pas le ministère de l'instruction nationale, mais le ministère de l'Éducation nationale. Éduquer aux arts, à la chanson, c'est un enjeu. J'ai vraiment l'impression que pour certains, ça a été une vraie ouverture sur l'univers musical des chansons, refrains, mélodies, rythmes. Et puis il y a aussi l’aspect de faire tous ensemble qui change d'un exercice de maths ou de français où chacun est isolé sur sa table, et mener un projet ensemble, c’est vrai enjeu éducatif pour le coup. »





Vendredi, les enfants pourront présenter le projet ainsi que le clip de « Paé » à leurs parents, avant un concert-performance dans la cour de leur école d’ici quelques jours.

