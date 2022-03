À Bastia, des avis nuancés sur une autonomie pour la Corse

« Je pense que ce serait une bonne chose pour notre île. Il faut regarder ce qu’il se passe ailleurs comme en Sardaigne et en Nouvelle-Calédonie. Ils sont autonomes et ils arrivent à bien gérer leur territoire et leurs infrastructures. Pourquoi la Corse n’y arriverait-elle pas ?



Cela nous permettrait d’avoir une fiscalité propre et d’établir une gestion qui réponde vraiment aux problématiques de la Corse dans tous les domaines. On pourrait par exemple choisir de mieux développer les entreprises grâce à des dispositifs plus adaptés à la réalité du terrain, d’aider les agriculteurs pour atteindre l’autonomie alimentaire et ne plus dépendre du continent. Je pense que l’autonomie pourrait permettre de moderniser la Corse. Pour l’instant, j’ai l’impression que nous sommes bridés par l’État français et que nous ne sommes pas maîtres de notre destin. »