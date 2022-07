A Bastia, a Casa di l’anziani fermera ses portes pour les mois d’été

Dans une poignée de jours la « Maison des anciens » fermera ses portes pour les mois d’été. Des portes franchies tout au long de l’année par une bonne centaine d’adhérents.

A Casa di l’anziani a été créée en 2019 de la volonté de la municipalité de Bastia de développer, de structurer des actions pour les seniors de sa commune. Un pari réussi pour Jean Giambelli, directeur du Centre Communal d’Action Social qui portait le projet. « Aujourd’hui cette maison est devenue le rendez-vous privilégié des seniors de la ville » souligne son directeur Sylvain Mei. « Cette maison est indispensable » affirme Nenette, habitante de St Jo, « On très heureux de ce lieu où les activités sont très diverses » ajoute Toussainte des Capucins qui témoigne de la belle complicité entre « GO » et « GM » .



« Cette maison a été créée pour éviter l’isolement, lutter contre la perte d’autonomie, tisser des liens intergénérationnels, créer des liens sociaux, faire un lieu de vie, d’échanges mais aussi un lieu de culture, d’apprentissage et de savoir » explique J. Giambelli.



Ce jeudi, à l’aube des vacances des « pensionnaires », un petit buffet avait été dressé à l’ombre des platanes de la résidence des Capucins. L’occasion aussi d’un échange entre responsables, Françoise Filippi vice-présidente du CCAS, Jean Giambelli, directeur du CCAS et Sylvain Mei, directeur de A Casa di l’anziani, et adhérents. « Malgré les conditions difficiles dues au COVID, le bilan de cette saison est très bon » se réjouit S. Mei. «Les diverses activités qui entrent dans le cadre du programme « Bien vieillir en Corse de la CdC, relayé par le CCAS, ont attiré beaucoup de monde et on en a d’autres en projet pour la rentrée. Cette Casa di l’anziani est ouverte à toute personne, à partir de 60 ans, demeurant sur la commune et les activités sont gratuites ».

Au programme de cette année, grâce à une dizaine d’intervenants de tous horizons, de 3 à 4 activités différentes chaque jour du lundi au vendredi : sport, ateliers cuisine, numérique, gym douce, acqua gym, jeux de société, cartes, échecs, arts plastiques, poterie, nutrition sans oublier les nombreuses conférences et sorties encadrées. Quant aux projets, ils ne manquent pas.



« On va s’appuyer sur la bonne dynamique, nos activités passées et en ajouter d’autres » précise S. Mei. « Nous allons jeter des passerelles avec tous les autres services de la ville qui proposent des animations ».



Exemple de passerelle, celle d’ores et déjà établie avec la bibliothèque Tommaso Prelà. « Nous avons programmé en décembre une conférence autour des coutumes et des traditions magico-religieuses en période de Noël. Ils seront spectateurs mais aussi acteurs » indique Linda Piazza, directrice de la bibliothèque patrimoniale.

Parmi les autres projets à court et à moyen terme des ateliers de sophrologie et de langue corse. « La langue corse est importante et cela permettra aussi un lien avec le milieu scolaire, des actions intergénérationnelles et festives » souligne encore S. Mei. « Et la machine à coudre ? » lance en riant Antoinette à la fin du speech de Sylvain Mei.

Un clin d’œil amusé du directeur répond à la macagna de son interlocutrice. Le courant passe décidément bien dans cette A Casa di l’anziani. Et il sera rétabli le 5 septembre.

Casa di l’anziani – St Joseph – Bastia :Tel : 04.95.55.97.83 ou 04.95.55.97.84.