A Bastia, Inizià clôture le projet FRI_START2 et se met à l'écoute de la nature avec BioPhonia

Pendant toute la durée du programme, 20 entreprises innovantes dont 5 accompagnées en Corse par INIZIÀ ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé défini avec leur incubateur de tutelle et d’une mise à disposition des meilleurs experts référencés dans chaque domaine d’intervention au sein du réseau FRI_START2.





Lors de cette journée de clôture, les acteurs ont présenté les actions menées et les moyens d’action mis en œuvre pour accompagner les startups sur des domaines tels que l’ingénierie du financement, la propriété intellectuelle et industrielle ainsi que le numérique. Les entreprises bénéficiaires ont témoigné, à tour de rôle, des atouts et des opportunités rencontrées grâce au programme FRIS_TART2.





Parmi elles, BioPhonia, startup accompagnée par INIZIÀ et spécialisée dans la bioacoustique. Cette jeune entreprise, unique lauréate corse du prestigieux Concours d’innovation ILAB 2022, a présenté son projet et a fait bénéficier aux participants de l'événement d’une immersion auditive de la nature de Corse et d’ailleurs.





En clôture de la journée, une table ronde a réuni les élus des différentes régions pour échanger sur « Les enjeux de la coopération internationale pour les territoires ».