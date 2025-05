À Bastia, Bernard Filippi expose sa peinture en résonance au collège Montesoro

Le collège Montesoro poursuit son engagement en faveur de la création contemporaine avec l’exposition Bernard Filippi. Résonances. Du 19 mai au 6 juin, les élèves découvriront les œuvres d’un artiste dont la peinture s’impose par son énergie brute et son intensité physique. Avec ce projet, l’établissement met en valeur un espace d’exposition dédié aux artistes plasticiens. L’objectif : permettre aux collégiens de rencontrer des œuvres in situ, de s’immerger dans le geste artistique et d’explorer les enjeux de l’art insulaire aujourd’hui. « Cette initiative est un moyen de faire entrer la création vivante dans le quotidien des élèves, en leur proposant un rapport direct à l’art, sans filtre ni artifice », souligne le professeur Dominique Ricci, qui coordonne le projet.



Un dialogue entre matière et émotion

La peinture de Bernard Filippi, enracinée dans l’héritage de l’expressionnisme abstrait, explore une relation charnelle et intuitive au monde. Loin de toute représentation figurative, ses toiles sont des champs de tension où le geste structure l’espace et fait jaillir une lumière vivante, souvent rugueuse, jamais décorative. L’artiste revendique une pratique fondée sur l’expérience : « La peinture est une expérience, pas une reproduction », rappelle-t-il en citant Philip Guston. Chez Bernard Filippi, le tableau devient un lieu de résistance, de chaos maîtrisé, de dialogue entre forces contraires. Les couleurs s’entrechoquent, s’effacent, s’enlacent, traduisant une émotion à l’état brut. À travers l’épaisseur de la matière, une forme d’équilibre se construit, organique, vibrante, presque tellurique.



Pour Dominique Ricci, cette exposition représente aussi un acte de transmission : « La peinture de Bernard Filippi ne cherche pas à plaire. Elle parle à l’intime. Elle permet aux élèves de s’interroger sur la force du geste, sur ce que l’art peut exprimer quand les mots manquent. » indique-t-il.



L’exposition sera visible dans les espaces dédiés du collège Montesoro jusqu’au 6 juin, offrant à tous – élèves, enseignants, visiteurs – une immersion dans une œuvre exigeante et profondément humaine.