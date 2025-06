À Bastelicaccia, la CGT mobilise la population contre une réorganisation des services de La Poste

C’est une accumulation de choses qui a provoqué la grogne des facteurs de Bastelicaccia. Ce lundi matin, à l’appel de la CGT FAPT de Corse-du-Sud, une mobilisation était organisée devant le bureau de Poste de la commune, afin de protester contre le projet d’évolution de l’organisation de la plateforme voulue par la direction.



« Au début de l’année, dès les premières discussions, la direction de La Poste a remis en cause le nombre d’heures que font les facteurs. Il y a six tournées à Bastelicaccia, et dès le début il a été question d’en supprimer une », indique Rudy Albertini, le secrétaire régional de la CGT FAPT en ajoutant : « Peu de temps après, nous avons également appris qu’il y avait une volonté de délocaliser les facteurs de Bastelicaccia sur Campo dell’Oro. Tout cela a commencé à faire beaucoup ».



Si le représentant syndical concède qu’une « légère prise en compte » des demandes des facteurs est intervenue au cours des dernières semaines, certains facteurs s’étant vus « ajouter à peu près 45 minutes sur leur temps de travail hebdomadaire », il s’inquiète cependant de la suite. « Cela n’a pas suffi à légitimer les six tournées, et la direction est toujours dans une logique de suppression. Ces dernières années, ce bureau a déjà perdu un poste d’encadrement. Et l’année dernière, suite au départ de la personne qui remplissait l’activité d’appui production, c’est-à-dire les services arrière pour la préparation et le retour de tournée, ce poste n’a pas été remplacé et a été fléché sur le manager qui a pris ses activités en décembre. Or ce n’est pas normal », déplore-t-il en tonnant : « Tout cela est un peu fort de café. Aujourd’hui, nous arrivons dans une forme d’entonnoir. Délocaliser les facteurs sur Campo Dell’Oro va ajouter indirectement du temps de travail et on veut supprimer une tournée. Il y a une incohérence ».



Face à cette situation qui semble aujourd’hui bloquée, les facteurs ont tenu à en expliquer les contours à la population. « Nous avons fait cette manifestation pour avoir le soutien de la population de Bastelicaccia, parce qu’on ne voudrait pas arriver à une situation conflictuelle sans qu’elle n’ait connaissance du pourquoi. La mairie de Bastelicaccia qui n’était pas au courant de ce projet de délocalisation, est notamment venue nous soutenir », souligne Rudy Albertini en précisant qu’une pétition a également commencé à circuler à cette occasion.



« Supprimer une tournée ne peut pas être une bonne chose. Si ce projet avance cela va détériorer les conditions de travail des facteurs, mais aussi la qualité de service », avance-t-il encore en posant : « Nous espérons que la direction de La Poste va entendre tout cela ».



De son côté, dans un communiqué transmis à notre rédaction, la direction de La Poste explique que dans la « conduite du dialogue social, de nombreuses rencontres se sont déjà déroulées depuis près de 6 mois entre les représentants du personnel et la direction », et que « des groupes de travail ont également été mis en place ». « Depuis près de 20 ans, l’organisation du site de Bastelicaccia n’a pas connu d’adaptation alors même que le volume du courrier baisse d’environ 9% chaque année depuis près de 10 ans (au national 18 milliards de lettres en 2018, 6 milliards en 2023 et 3 milliards attendus en 2030), et que le volume de colis ne permet pas de compenser », précise la direction en assurant que « cette nouvelle organisation est en cours de co-construction avec les factrices et facteurs concernés ». « Elle intègre notamment la délocalisation des activités liées au courrier de Bastelicaccia vers la nouvelle plateforme de tri et de distribution multi-flux de Campo Dell’Oro, située à 9km, ce qui permettra une organisation améliorée avec une prise en charge des lettres et des colis optimisée et une amélioration des conditions de travail permettant aux postières et postiers de travailler dans un environnement adapté avec une charge de travail mieux répartie », détaille-t-elle encore.