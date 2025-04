À Ajaccio, une messe et une procession jusqu’au Casone pour le pape François

C’est un hommage à la hauteur de l’émotion qu’il avait suscitée. Ce vendredi 25 avril, l’Église de Corse invite les fidèles à se rassembler à Ajaccio pour saluer la mémoire du pape François, décédé lundi 21 avril à l’âge de 88 ans. Une messe sera célébrée à 18h30 à la cathédrale Sainte-Marie, suivie d’une procession aux chandelles vers le Casone, lieu emblématique de son unique passage sur l’île.



Le souverain pontife avait choisi la Corse pour son 47e et dernier voyage apostolique. C’était le 15 décembre 2024. Accueilli par une ferveur populaire exceptionnelle, il avait parcouru les rues d’Ajaccio en papamobile, salué la Madunnuccia devant la cathédrale, et célébré une messe en plein air au Casone, devant plus de 9 000 fidèles. Un moment fort, organisé à l’initiative du cardinal François-Xavier Bustillo, évêque d’Ajaccio, pour clore un colloque sur la religiosité populaire en Méditerranée.



La nouvelle de sa disparition, quatre mois plus tard, a provoqué un élan de recueillement dans toute l’île. Dès dimanche, de nombreux fidèles ont allumé des cierges dans les églises, et plusieurs paroisses ont spontanément célébré des messes à son intention.



Depuis l’annonce de sa disparition, une messe est célébrée chaque soir à 18h30 à la cathédrale d’Ajaccio en hommage au pape François, comme dans de nombreuses paroisses de l’île.