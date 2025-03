À Ajaccio, le ministre Marc Ferracci vient aborder les gros dossiers énergétiques

Un bruit assourdissant. Une chaleur infernale. Une odeur de fioul qui prend à la gorge. Et une salle des machines qui semble figée dans le temps. Au cœur de la centrale du Vazzio, l’ambiance est étouffante. À l’occasion de son premier déplacement officiel à Ajaccio, ce jeudi, le ministre de l’Industrie et de l’Énergie, Marc Ferracci, a tenu à venir constater ces conditions dantesques dans lesquelles les équipes d’EDF s’affairent chaque jour à tourner les moteurs de cet équipement vétuste et obsolète.



« C’est important de venir visiter la centrale du Vazzio afin de prendre conscience de la nécessité d’agir et faire évoluer cet outil absolument indispensable puisque l’on produit ici 20% de la consommation d’électricité pour l’ensemble de la Corse », a-t-il indiqué en appuyant : « Lors de la visite, nous avons pu constater que les machines sont anciennes, que les conditions de travail et d’exploitation sont difficiles ».