À Ajaccio, la première école hôtelière de Corse presque fin prête à accueillir ses étudiants

Le chantier est toujours en cours mais en bonne voie d’aboutir. Ce mercredi, les visiteurs ont pu découvrir pour la première fois la future École Hôtelière Méditerranée qui ouvrira ses portes en novembre au sein du Palais des Congrès d’Ajaccio, à l’occasion d’une journée portes ouvertes. « C’est le point de démarrage d’une nouvelle aventure voulue par les élus consulaires et le monde de l’entreprise », s’est réjoui Pascal Agostini, le directeur de l’enseignement et de la formation à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse (CCI).
Première école hôtelière de l’île, cet outil structurant porté par la CCI, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CRMA), le Groupe Amparà Méditerranée et leurs partenaires académiques ambitionne de « devenir un pôle d’excellence en Corse et en Méditerranée » en offrant aux jeunes des formations allant du CAP au Bac +3 en arts culinaires, management hôtelier, tourisme et évènementiel. « L’objectif est de créer un concept permettant aux jeunes Corses de s’investir dans les métiers de l’hôtellerie et de la restauration avec des formations ouvertes vers l’international », a rappelé Pascal Agostini en indiquant qu’à travers les six formations qu’elle proposera lors de la première année, l’école s’astreindra en outre à intégrer un ancrage local très fort avec les producteurs et professionnels.
« La profession est aux côtés de ce projet, car dans nos différents établissements nous avons des besoins de collaborateurs mieux formés qui ont une acculturation forte de la région et qui puissent avoir des histoires à raconter sur le miel, l’élevage, la vinification… », a pour sa part souligné Marc Goetz, directeur de l’hôtel du Golfe à Ajaccio et président de l’UMIH Corse-du-Sud, en notant que les jeunes désireux de rentrer dans les métiers de l’hôtellerie-restauration auront à disposition un outil pour pouvoir progresser dans leur carrière.
Avant le lancement officiel des cours, cette journée portes ouvertes a permis aux visiteurs de découvrir les espaces dédiés aux ateliers culinaires, les laboratoires techniques, les salles de cours et espaces collaboratifs, ainsi que les zones évènementielles et de restauration qui finissent d’être achevés.
Conférences, présentations des programmes de formation, démonstrations culinaires et visite du chantier du futur campus étaient également au programme, tandis que les futurs élèves ont pu rencontrer des entreprises dans lesquelles ils pourront décrocher des contrats d’apprentissage.
Une centaine de jeunes devraient faire leur rentrée en novembre. Les candidatures pour certaines formations sont encore ouvertes, notamment pour le bachelor Savignac, en partenariat avec l’école de référence en hôtellerie-restauration, pour lequel une quinzaine d’étudiants sont déjà préinscrits. À terme, l’École Hôtelière Méditerranée pourrait accueillir près de 400 étudiants chaque année.
