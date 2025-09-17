À Ajaccio, la première école hôtelière de Corse presque fin prête à accueillir ses étudiants

Le chantier est toujours en cours mais en bonne voie d’aboutir. Ce mercredi, les visiteurs ont pu découvrir pour la première fois la future École Hôtelière Méditerranée qui ouvrira ses portes en novembre au sein du Palais des Congrès d’Ajaccio, à l’occasion d’une journée portes ouvertes. « C’est le point de démarrage d’une nouvelle aventure voulue par les élus consulaires et le monde de l’entreprise », s’est réjoui Pascal Agostini, le directeur de l’enseignement et de la formation à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse (CCI).



Première école hôtelière de l’île, cet outil structurant porté par la CCI, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CRMA), le Groupe Amparà Méditerranée et leurs partenaires académiques ambitionne de « devenir un pôle d’excellence en Corse et en Méditerranée » en offrant aux jeunes des formations allant du CAP au Bac +3 en arts culinaires, management hôtelier, tourisme et évènementiel. « L’objectif est de créer un concept permettant aux jeunes Corses de s’investir dans les métiers de l’hôtellerie et de la restauration avec des formations ouvertes vers l’international », a rappelé Pascal Agostini en indiquant qu’à travers les six formations qu’elle proposera lors de la première année, l’école s’astreindra en outre à intégrer un ancrage local très fort avec les producteurs et professionnels.

