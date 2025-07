À Ajaccio, la nature de Bae Bien-U réunit la Corse et la Corée au Palais Fesch

Réputé dans le monde entier pour ses photographies en noir et blanc à la lisière du sacré, Bae Bien-U expose pour la première fois en Corse un ensemble d’images issues d’une résidence artistique menée sur l’île. Présent au vernissage, l’artiste a confié son émotion à explorer un territoire qui, dit-il, « ressemble profondément à [s]on pays natal ». En Corée du Sud comme en Corse, « les arbres, les montagnes, les forêts racontent l’histoire des hommes », explique-t-il.



L’exposition est le fruit d’une coproduction entre l’artiste, le Palais Fesch et la galerie RX, représentée à Ajaccio par Éric de Réaumaux, cofondateur et fidèle collaborateur de Bae Bien-U : « Cela fait plus de vingt ans que je travaille sur la Corée du Sud, et plus de dix que j’accompagne le travail de Bae Bien-U. Sa venue à Ajaccio était un rêve. Il a très vite ressenti combien la nature corse et la nature coréenne résonnaient. »



Connu pour son approche argentique, le photographe coréen saisit la nature dans sa lenteur, sa densité, sa verticalité. Ses forêts, ses pins rouges aux écorces en écailles de tortue, ses vagues opaques ou ses collines volcaniques – les Orums – forment un univers silencieux et habité. « Il photographie les arbres comme des sociétés humaines », analyse Sophie Makariou, commissaire de l’exposition et conservatrice générale du patrimoine. « Il y a une humanité dans l’écorce, dans la posture. Ce ne sont pas des objets naturels, mais des individus en marche. »



Ce regard si singulier s’est exercé pour la première fois sur les paysages corses à l’occasion d’une résidence artistique. De Corte à l’Alta Rocca, de la mer aux forêts, Bae Bien-U a parcouru l’île durant plusieurs mois, captant ce que Simone Guerrini, adjointe au maire en charge de la culture et du patrimoine appelle « une promesse d’infini ». Marie-Laure Mattei, directrice du musée, souligne quant à elle « la résonance entre deux cultures méditatives, distantes mais parallèles : la Corée et la Corse. » À travers des clichés parfois spectaculaires, mais toujours silencieux, l’artiste propose une vision universelle du paysage, indifférente aux frontières.