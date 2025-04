À Ajaccio, la CAPA affiche ses ambitions économiques à travers la Cité Grossetti

En réhabilitant la caserne Grossetti en un pôle entièrement dédié à la création d’entreprise, la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien ne signe pas seulement une opération d’aménagement. Elle réaffirme, au cœur de la ville, une stratégie à long terme : faire de la Cité impériale un territoire moteur pour l’entrepreneuriat en Corse. Ce jeudi matin, à l’occasion de l’inauguration officielle du bâtiment, les élus n’ont pas caché leurs ambitions. « La Cité Grossetti, c’est un aménagement qui s’inscrit dans une série de réalisations imaginées il y a quelques années dans le cadre du projet de territoire Ajaccio 2030 », a rappelé Stéphane Sbraggia, président de la CAPA et maire d’Ajaccio, lors de son discours. « Nous avons décidé de donner à ce quartier une couleur économique, avec un bâtiment possédant une architecture de qualité. »



Rénovée après la cession du site par l’armée, la caserne a été intégrée à une requalification plus large du quartier. Tout en conservant la statue du général Grossetti en façade, symbole du passé du lieu, la collectivité a choisi d’en faire un espace tourné vers l’avenir, capable de répondre aux besoins croissants en matière d’emploi, d’innovation et d’entrepreneuriat.







Plus qu’un outil technique, la Cité Grossetti incarne une stratégie politique assumée, renforcée par le soutien de la Collectivité de Corse. « Nous comptabilisons 6 174 créations d’entreprises en Corse en 2024, dont plus de 1 400 sur le Pays ajaccien », a rappelé Gilles Giovannangeli, président de l’ADEC. « Cette dynamique reflète la volonté des Corses de créer de la richesse et de devenir acteurs de leur avenir. »



Entre héritage et innovation

Dans un quartier autrefois militaire, le lieu assume aussi un ancrage mémoriel. « Nous avons conservé la statue du général Grossetti devant le bâtiment, parce que nous n’oublions pas ce que nous sommes », a souligné Stéphane Sbraggia.



Avec plus de 1 400 créations d’entreprises recensées en un an sur le territoire du Pays ajaccien, la dynamique entrepreneuriale prend un nouvel élan. L’ouverture de la Cité Grossetti, pensée comme un point de convergence des énergies économiques, vient ainsi consolider un positionnement affirmé : celui d’un territoire qui se veut exemplaire dans sa capacité à soutenir l’initiative privée et à encourager la diversification économique.