A Ajaccio l'association Aiutu Corsu organise une collecte pour la Journée Mondiale de lutte contre le Sida

C’est pourquoi, comme depuis déjà de nombreuses années, dans le cadre de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida, une équipe restreinte d’Aiutu Corsu sera présente le samedi 28 novembre 2020 de 9h00 à 19h00, à la sortie du Carrefour Rocade (Finosello) pour collecter des dons alimentaires. Ceux-ci seront redistribués toute l’année pour venir en aide aux usagers de la structure.

"Il est vrai que d’habitude, nous sommes présents dans différents magasins et que nous organisions d’autres actions dans les bars et les restaurants. Crise sanitaire oblige, restaurants et bars fermés, pour protéger nos bénévoles, nous avons préféré recentrer la collecte alimentaire sur un seul magasin proposant un espace nous permettant de respecter au mieux les mesures barrières : en extérieur, distanciation sociale, etc. Nous tenons donc à remercier par avance le Carrefour Rocade (Finosello) pour son accueil mais aussi toutes les autres enseignes qui avaient répondu favorablement à notre venue : Carrefour Market Mezzavia, Géant Rocade Ajaccio et Monoprix Ajaccio. - souligne l'asso dans un communiqué - Comme chaque année, nous comptons sur vous et votre solidarité pour nous permettre de venir en aide à ceux qui sont touchés par le SIDA. En cette période si particulière, l’aide alimentaire représente beaucoup pour eux nous avons encore plus besoin de vous. Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 28 novembre 2020 de 9h00 à 19h00, à la sortie de votre Carrefour Rocade (Finosello)."