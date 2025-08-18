À Ajaccio, l’Hôpital privé Sud Corse inaugure une nouvelle page de la santé insulaire

« L'hôpital privé Sud Corse est un outil pour servir notre région et ceux qui y vivent », s’est pour sa part réjoui Jean Canarelli en déroulant : « Notre mission est claire. Renforcer, accompagner et compléter l'offre de soins de notre territoire, en travaillant main dans la main avec tous les acteurs de la santé. Avec ses 19 000 m2, ses unités de médecine et de chirurgie, son imagerie de pointe et ses blocs opératoires modernes, cet hôpital est une réponse concrète et ambitieuse aux besoins de notre région ». Dans ce droit fil, il a aussi souligné que l’établissement vise à être un « laboratoire de pratiques médicales innovantes, comme l'évolution vers la chirurgie mini-invasive assistée », et que les associés ont fait le choix d’acquérir du matériel ultra-performant pour les blocs chirurgicaux, à l’instar d’un robot en cours d'installation, mais aussi pour l’imagerie, où l’intégralité de l’équipement, au premier rang duquel le scanner et les deux IRM, a été remplacé par du matériel dernier cri.



Une collaboration essentielle entre public et privé



« Cet hôpital, nous l'avons aussi voulu ouvert sur le territoire, complémentaire et coordonné », a par ailleurs indiqué Jean Canarelli en affirmant que « la santé en Corse repose sur la coopération professionnelle ». « Nous collaborons avec les médecins libéraux, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes, pharmaciens, biologistes, hôpitaux publics, cliniques, structures médico-sociales, et bien sûr SOS Médecins, présent au rez-de-chaussée, et garantissant la continuité des soins », a-t-il expliqué en soulignant par ailleurs l’importance de la collaboration entre le public et le privé qui n’a fait que se renforcer au cours des dernières années. Une spécificité saluée à plusieurs reprises par la ministre de la Santé. « C'est extrêmement intéressant de voir la très belle complémentarité entre le public et le privé. On voit que les plateaux de chirurgie ici sont très complémentaires avec ceux du centre hospitalier d'Ajaccio. C'est très important », a-t-elle observé en notant que cette collaboration pose les premiers jalons d’un futur CHU. « Quand on parle à l'échelle de la Corse d'une notion de Centre Hospitalier Universitaire, on parle forcément d'un établissement qui sera multisite. Et pour faire ça, il faut que le public et le privé puissent se rassembler et travailler ensemble », a-t-elle appuyé.

