A Ajaccio, des lycéens corses, belges et néerlandais plongent dans les rouages du Parlement européen

L’événement a aussi conquis les spectateurs. Entre deux débats, les échanges informels prennent le relais, dans les couloirs comme autour des tables. L’esprit Erasmus dépasse largement l’hémicycle improvisé : les discussions se prolongent en plusieurs langues, et les liens se tissent bien au-delà des frontières. « Ce type d’initiative est essentiel pour que la jeunesse insulaire comprenne ce qui se joue à Bruxelles et Strasbourg », souligne Jean-Félix Acquaviva, conseiller exécutif en charge de la coopération européenne et méditerranéenne. Après plusieurs heures de discussions, d’amendements et de votes, la proposition sur le Pass Interrail est adoptée, enrichie par les contributions des différents groupes. Les jeunes parlementaires d’un jour se lèvent pour s’applaudir : trois jours de travail, d’écoute et de confrontation d’idées viennent de s’achever dans la bonne humeur. Et déjà, dans les regards comme dans les mots, une même certitude circule : l’expérience a marqué les esprits. « Nous avons été des députés pendant une journée ! », s’exclame Charlotte, lycéenne.