À Ajaccio, Erilia inaugure son 10 000ᵉ logement social en Corse

Moins de 10 % de logements sociaux en Corse



Dans le cadre de la transition énergétique, Erilia, en partenariat avec l’AUE, s’est engagée à investir plus de 245 millions d’euros pour rénover 3 500 logements sociaux en Corse dans les six prochaines années. Julien Paolini, président de l’Agence d’urbanisme et d’énergie, a tenu à souligner le déficit structurel de l’île en matière d’habitat social : « La Corse est carencée en matière de logement social. Il y en a 16 000 aujourd’hui, soit 10 % des résidences principales. C’est encore bien moins si l’on intègre les résidences secondaires, sachant que nous en dénombrons près de 40 % sur l’île. On est très en dessous des taux que l’on peut retrouver sur le continent. »

Face à cette situation, il appelle à une mobilisation accrue : « Nous avons des efforts à faire pour répondre aux besoins d’une population croissante qui est fortement touchée par la précarité. L’accessibilité au logement à des prix abordables doit être une de nos priorités. Depuis 2020, et la mise en place de notre règlement d’aides en faveur de l’habitat, la Collectivité de Corse a mobilisé 65 millions d’euros en accompagnant les bailleurs sociaux. »



La pression locative reste particulièrement marquée dans le bassin ajaccien, où environ 3 000 demandes de logements sociaux sont toujours en attente. « Derrière chaque demande, il y a une attente, une famille, et un espoir. À Ajaccio, la pression foncière est forte. Les loyers sont trop souvent inaccessibles alors que 70 % de nos concitoyens remplissent les conditions d’accès au logement social. Il faut également mieux répartir l’offre sur notre territoire, y compris dans les communes SRU à Afa, Sarrola ou Alata », a indiqué Alexandra Farina, première adjointe à la Ville d’Ajaccio.



Laurent Marcangeli appelle à simplifier la politique du logement



Présent pour l’inauguration, le ministre de la Fonction publique Laurent Marcangeli a salué la dynamique locale en matière d’habitat : « Le cap des 10 000 logements est symbolique et je tiens à saluer la relation de confiance que les différents partenaires locaux entretiennent en Corse avec Erilia. » Il a néanmoins alerté sur la difficulté d’accès au logement pour les agents de l’État : « Ici, nous sommes dans une situation tendue au niveau du logement. En ma qualité de ministre de la Fonction publique, c’est très compliqué pour les agents publics de trouver ici un logement abordable et accessible. » Laurent Marcangeli a également plaidé pour une simplification des procédures : « Avec toutes ces années d’expérience dans les fonctions que j’ai pu exercer ici, je m’aperçois qu’il est très difficile de monter des projets dans notre pays. Nous avons l’intention de porter une réflexion sur la simplification dans les politiques de logement, et il y a du boulot. Il faut aussi simplifier les démarches pour les décideurs publics locaux, puisqu’ils ne détiennent pas actuellement tous les leviers pour aménager leurs territoires comme ils l’entendent, au regard des besoins de la population. »



Situé route du Vazzio à Ajaccio, l’ensemble des Jardins de Cavone représente un investissement global de 27,8 millions d’euros, dont 85 % des marchés ont été attribués à des entreprises insulaires.