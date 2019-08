95 nouvelles inscriptions dans les écoles de Calvi

Ambiance décontractée ce vendredi matin à 10 heures au Pôle Enfance de Calvi où Annie Falcucci, adjointe au maire de Calvi, en charge des affaires scolaires, de la jeunesse et de l'enfance a fait le point, au cours d'une conférence de presse, sur les travaux réalisés dans les écoles et sur ce qui va changer sur cette nouvelle année scolaire dont la rentrée aura lieu le mardi 3 septembre.

" Les chiffres des effectifs de cette nouvelle année scolaire ne pourront être communiqués qu'après un point qui sera fait à la rentrée avec les chefs d'établissements mais ce que je peux vous annoncer dès aujourd'hui c'est que nous avons enregistré 95 nouvelles inscriptions d'enfants, dont 75 en maternelle" précise d'emblée Annie Falcucci, avant de livrer des informations utiles à destination des parents:





" La cantine scolaire sera opérationnelle le lundi 5 septembre. Le bus scolaire qui assure les transferts de Campo Longo en ville sera étendu cette année aux enfants des écoles maternelle. Il partira de Campo Longo le matin à 7h55 et fera une première halte à 8h05 à proximité du Monument aux morts pour les élèves des écoles élémentaires, avant de poursuivre en direction de l'école maternelle Cardellu et de terminer sa tournée à l'école maternelle de Santore à 8h30.





Des marquages au sol et des panneaux indicateurs aux arrêts du bus ont été matérialisés par les services techniques de la Ville et la Police Municipale veillera à la sécurité.

Les garderies fonctionneront comme les autres années à compter du 5 septembre mais cette fois à l'école Bariani au lieu de l'école Loviconi.

Enfin l'ALSH sera fermé le mercredi 4 septembre afin de permettre à tous de faire un break, avant de repartir pour une nouvelle année scolaire".





L'adjointe aux affaires scolaires poursuivait avec le volet des travaux réalisés durant les vacances scolaires et ceux en cours de réalisation.

Ecole Loviconi

" Nous avons transformé un ancien appartement de fonction en une classe bilingue supplémentaire, ce qui portera à 10 le nombre de salles de cours de cet établissement. Les travaux ont été réalisés en partie par nos services techniques. Montant: 50 000€"

Ecole Cardellu: " L'extension de l'école avec une quatrième classes dont nous avons été confronté aux lenteurs administratives va enfin voir le jour. Le montant de cette réalisation est estimé à 543 000€ + 25 000€ de frais. Les travaux auxquels il convient d'ajouter ceux de la réfection de la cour, vont débuter dès ce lundi et la livraison est prévue pour le mois de janvier 2020. Je rappelle que cette classe existe déjà à l'école de Santore où nous avions aménagé un espace provisoire. et que ce sera donc un simple transfert. L'école Cardellu devrait ainsi passer le cap des 100 élèves".

Ecole Bariani

"Divers travaux ont été réalisés dans la salle des Maîtres. Par ailleurs, dans les anciens locaux de l'Iden transféré depuis à Corte, nous avons là aussi entrepris des travaux de réfection pour accueillir une classe d'initiation à temps partiels pour les élèves arrivants non francophones. Certains de ces travaux ont été réalisés en interne. Montant: 10 000€. Pour cette école, nous pouvons également ajouter la réalisation d'un préau qui a déjà fait l'objet d'une communication".





Les écoles numériques

"Faire rentrer le numériques dans toutes les classes des écoles Bariani et Loviconi était un projet qui nous tenait à coeur et que nous avons réussi à mener à terme.

Le montant du marché de câblage s'élève à 68 000€ et l'achat de tablettes et autres à 106 000€. Concernant ce dernier point, nous ferons un dernier point avec les enseignants avant la mise en place qui interviendra avant la fin de l'année".

Rendez-vous donc le mardi 3 septembre pour la rentrée scolaire.

En attendant, profitez tous de vos derniers jours de vacances.