8 000 cendriers de poche vendus par les buralistes corses pour éviter les incendies

La Confédération nationale des buralistes a lancé au début du mois de juillet une opération sur la prévention des incendies de végétation. À cette occasion, les buralistes corses se sont associés au Sdis pour vendre 8 000 cendriers de poche à leurs clients et ainsi, les sensibiliser au risque de jeter un mégot dans la nature. « Depuis 4 ans, la Confédération Nationale des Buralistes, présidée par Philippe Coy, est partenaire de l’association de pompiers Entente Valabre. Valabre, dans les Bouches du Rhône, est le PC feux de forêts pour la zone Méditerranée » explique José Oliva, membre du Conseil d’Administration de la CNB, président de la Fédération des buralistes de Corse, buraliste à Borgo. « Si ce partenariat ne concernait que 9 départements du Sud, aujourd’hui il a été étendu à toute la France. Le 22 juin le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers, Grégory Allione, le président de Confédération des Buralistes, Philippe Coy et son responsable de l’atelier RSE, Responsabilité Sociétale et Environnementale, Thierry Scheid, ont signé une autre convention de partenariat les engageant sur plusieurs terrains : promotion du volontariat, sensibilisation aux gestes qui sauvent, campagne feux de forêt. En tout ce sont 23 500 buralistes qui sont concernés sur tout le territoire français ».



Depuis une dizaine de jours les buralistes se sont alliés dans la lutte contre les feux de forêts avec la vente à moindre prix, prix coûtant, sans bénéfices donc, de cendriers de poche, biodégradables, à 60 centimes. « Quand un client nous achète des cigarettes on le sensibilise aux incendies et notamment au jet de mégot par la portière. La Gironde vient d’être confrontée à ce fléau des incendies et la Corse est en situation très tendue. Un jet de mégot par la fenêtre de sa voiture peut avoir des conséquences dramatiques. Ces cendriers sont également destinés aux randonneurs, aux promeneurs, à ceux qui fréquentent les plages».





8000 cendriers en Corse

En Corse, la Fédération des buralistes qui en regroupe 215, a acheté 8000 cendriers à la société DAPE 74 (Bic) en liaison avec la RSE, Responsabilité sociétale et environnementale et des stylos 4 couleurs dont une partie du produit des ventes (0,20 centimes par stylo) sera reversée aux projets solidaires des sapeurs-pompiers de France. Des posters et des flyers de sensibilisation sont aussi disposés dans les bureaux de tabac. « Notre Fédération de Corse a aussi en projet de se rapprocher de nos élus, députés et sénateurs, pour demander un amendement à la loi sur l’interdiction des cendriers dans les voitures. Ça supprimerait bien des risques d’incendies et de pollution. Depuis que cet accessoire a été supprimé de nombreux conducteurs jettent leurs mégots par la fenêtre ».



A votre prochain passage chez votre buraliste, ne … mégottez pas et procurez-vous cendriers et stylos. Nos forêts, nos montagnes, notre mer, nos pompiers le valent bien.