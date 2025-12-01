6e édition du Salon du chocolat à Ajaccio : rencontres avec des artisans insulaires

Pour cette nouvelle édition, le Salon du chocolat à Ajaccio accueille plus de 50 exposants : Chocolats fins, à casser, italiens, macarons, enrobés, guimauves, nougats, pains d'épices, pâtes de fruits, vin blanc aux arômes de chocolat, sucettes personnalisées made in Corsica, macha… D'autres produits locaux sont également présents sur le salon : miel, rhum, bière, biscuit corse. Zoom sur les nouveautés et sur quelques pépites made in Corsica.
Quadru, chocolatier ajaccien et bientôt une nouvelle boutique boulevard Lantivy
Le salon est une belle vitrine pour les artisans. Et bientôt, le chocolatier Maxime Roussel aura une seconde belle vitrine au cœur de Saint-François. Chocolatier-pâtissier-glacier depuis 25 ans, Maxime Roussel a ouvert "Quadru" il y a trois ans, à Mezzavia. Son grand-père était boulanger-pâtissier et il lui a transmis sa passion. "Depuis l'âge de 9 ans, je voulais faire ce métier." Sur le salon, l'artisan présente des chocolats "carrés" d'où Quadru, différentes tablettes pures origines, une gamme de pâtisserie fine avec une spécialité au chocolat, des assortiments de pâtes à tartiner, des cookies, cakes. En novembre, le chocolatier ouvrira une deuxième boutique dans la cité impériale sur le boulevard Lantivy avec un salon de thé.
Asineria Balagnane a créé une pâte à tartiner à base de lait d'ânesse, une première en Corse
C'est une autre nouveauté du salon, lancé par le seul producteur corse de lait d'ânesse. Olivier, éleveur d'ânes corses depuis 2011 (il possède 88 ânesses), à l'origine de la reconnaissance de la race d'ânes corses, a imaginé une pâte à tartiner à base de lait d'ânesse. "C'est très léger, très fin". Une nouveauté qui vient s'ajouter aux produits qu'il confectionne sur son domaine avec du lait d'ânesse, savons, cosmétiques, glaces...
Pietra lance une nouvelle bière au malt chocolat
Une nouvelle bière est présentée en avant-première sur le salon du chocolat "la Chocolate Stout", une bière brune grué de cacao. Elle sortira dans la semaine, en édition limitée, comme la bière blonde Nucella noisette de Cervioni.
Maison Sucretta, des bougies qu'on a envie de manger
Cookies, tiramisu, banana cake, citron meringuée, speculoos, croissant, macaron...La Maison Sucretta présente des bougies qui ont une particularité, elles représentent des confiseries, aux senteurs sucrées. Soraia était collaboratrice d'architecte et en 2020, elle a décidé d'allier ses deux passions, la pâtisserie et la décoration en créant ses bougies originales et décoratives. "On s'éloigne des clichés de la bougie aux parfums floraux, musqués, ambrés. Là, nous sommes sur des parfums très très sucrés". Soraia élabore ces bougies dans son laboratoire à Penta Di Casinca, à partir de cire de soja, non testée sur les animaux et 100% végétale. Les senteurs sont "des parfums de Grasse créés sur mesure avec un parfumeur."
La Biscuiterie du Cap Corse
C'est la 2e année que la Biscuiterie du Cap Corse est présente sur le salon. "C'est un vrai rendez-vous avec notre clientèle ajaccienne qui en profite souvent pour faire le plein". Sur le salon, la Biscuiterie propose ses biscuits certifiés bio et sans gluten, avec sa gamme de saison, gâteaux d'automne (café, noix, châtaignes, chocolat-noisettes de Cervioni), gâteaux d'hiver (chocolat-clémentine, noix de pécan-miel de châtaignier, canistrelli orange-cannelle) "avec des parfums très identitaires aux ingrédients du Cap Corse". La biscuiterie est située à Sisco, avec un laboratoire qui se visite sur rendez-vous toute l'année. Cette entreprise familiale a été fondée par Emilie Dupouey Potentini. Après une carrière dans le marketing, la pâtissière-biscuitière s'est reconvertie dans la pâtisserie. Elle s'est formée au CFA de Furiani, a fait ses armes à la Maison Leoncini à Bastia et auprès du chef Jean-Michel Querci. Également double finaliste du Meilleur Pâtissier, elle s'est professionnalisée après l'émission. Avec la biscuiterie, elle associe son parcours marketing à la passion de la pâtisserie.
Confiserie de la cité impériale d'Ajaccio
La famille Esteban est sur le salon, père et fille. La confiserie existe depuis trois générations. Sur le stand, on croque ou on craque pour les enrobés "qui plaît beaucoup", des amandes et noisettes grillées crépies au roux. La confiserie a trois spécialités, du nougat (à la clémentine, à la myrte...), du chocolat, des enrobés et de la pâte à tartiner créée avec l'association Nuciola di Cervioni. Avec Fruticor qui s'occupe de la récolte et de la casserie des amandes et noisettes, "c'est une bonne chose pour nous les transformateurs" indique Régis Esteban. "A partir de ces fruits à coque, on crée des spécialités. Il y a les secrets Bonaparte, les rochers à la nuciola, des truffes..." La confiserie a deux stands sur le marché de la ville et sa fabrique au rond-point d'Afa.
Sur le salon, vous pourrez découvrir d'autres exposants insulaires : "Otta", des rhums arrangés corses, des sucettes personnalisées "I Suchjulini", "Nana Macarons", les macarons de Benoîte...
La maison familiale Nicolas présente son pain d'épices artisanal pour la première fois dans l'île
Pour la première fois, la maison Nicolas près d'Aix-en-Provence, fabricant artisanal de pains d'épices depuis un siècle (fabrication à l'ancienne), vient présenter ses gâteaux sous forme de meules aux différentes saveurs.
"On fait lever la pâte avec un levain naturel. C'est une pâte mère que l'on va réutiliser. On a un bac commun pour toutes les saveurs et nous allons rajouter seigle et froment, 35% de miel, pas d'ajout de sucre, cannelle (très peu), badiane, gingembre, muscade, clou de girofle (...) Pour le salon, nous avons réalisé un Belle Hélène chocolat-extrait de poire, notre produit phare reste l'orange avec la pulpe et le zeste et le nature. Pour notre venue sur l'île, nous avons essayé un pain d'épices avec un peu de farine de châtaigne et on propose une saveur rhum-orange" explique Marie-Hélène Corazzi. La présence de Nicolas est une nouveauté sur le salon. La maison est aujourd'hui présente dans toutes les régions de France et elle aimerait introduire ses produits dans le marché insulaire.
Un vin blanc aux arômes de chocolat
Jean-Claude Cumbo, venu de Perpignan, présente "Chocolate in a bottle", un chardonnay blanc pétillant dans lequel on a fait macérer de la fève cacao avec de la noisette.
Les infos pratiques du salon
Pour cette édition, les enfants sont les invités d’honneur. Ils pourront profiter d’animations gratuites et en continu : ateliers de maquillage, jeux gonflables et mascottes géantes. Avec chaque jour à 15h30, un spectacle gratuit :
Le secret de la boîte magique, inspiré de l'univers de Vice-Versa ce samedi 1er novembre.
L'extraordinaire voyage de Stitch le dimanche 2 novembre.
Ne manquez pas "The Show Chocolat", un défilé-spectacle signé Sandy Events, avec des robes en chocolat, chefs d'oeuvres créés par des chefs pâtissiers sur le thème « D'amour et de chocolat » ou quand l’élégance rencontre la gourmandise.
Le laboratoire des viennoiserie : Vous pourrez y rencontrer le champion du monde du pain au chocolat, Sébastien Lagrue, Nathan Dusserey, vice-champion de France de viennoiserie à seulement 19 ans.
Le salon est ouvert ce samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h. Entrée : 3 € (gratuite pour les moins de 12 ans).
