6e édition du Salon du chocolat à Ajaccio : rencontres avec des artisans insulaires

Maison Sucretta, des bougies qu'on a envie de manger

Cookies, tiramisu, banana cake, citron meringuée, speculoos, croissant, macaron...La Maison Sucretta présente des bougies qui ont une particularité, elles représentent des confiseries, aux senteurs sucrées. Soraia était collaboratrice d'architecte et en 2020, elle a décidé d'allier ses deux passions, la pâtisserie et la décoration en créant ses bougies originales et décoratives. "On s'éloigne des clichés de la bougie aux parfums floraux, musqués, ambrés. Là, nous sommes sur des parfums très très sucrés". Soraia élabore ces bougies dans son laboratoire à Penta Di Casinca, à partir de cire de soja, non testée sur les animaux et 100% végétale. Les senteurs sont "des parfums de Grasse créés sur mesure avec un parfumeur."



La Biscuiterie du Cap Corse

C'est la 2e année que la Biscuiterie du Cap Corse est présente sur le salon. "C'est un vrai rendez-vous avec notre clientèle ajaccienne qui en profite souvent pour faire le plein". Sur le salon, la Biscuiterie propose ses biscuits certifiés bio et sans gluten, avec sa gamme de saison, gâteaux d'automne (café, noix, châtaignes, chocolat-noisettes de Cervioni), gâteaux d'hiver (chocolat-clémentine, noix de pécan-miel de châtaignier, canistrelli orange-cannelle) "avec des parfums très identitaires aux ingrédients du Cap Corse". La biscuiterie est située à Sisco, avec un laboratoire qui se visite sur rendez-vous toute l'année. Cette entreprise familiale a été fondée par Emilie Dupouey Potentini. Après une carrière dans le marketing, la pâtissière-biscuitière s'est reconvertie dans la pâtisserie. Elle s'est formée au CFA de Furiani, a fait ses armes à la Maison Leoncini à Bastia et auprès du chef Jean-Michel Querci. Également double finaliste du Meilleur Pâtissier, elle s'est professionnalisée après l'émission. Avec la biscuiterie, elle associe son parcours marketing à la passion de la pâtisserie.