650 litres de déchets ramassés sur la plage de l’Arinella à Bastia

Aux côtés des rameurs du club, plusieurs acteurs locaux se sont associés à cette action de sensibilisation : les associations « J’aime ma mer » et « Mare Vivu », mais aussi la Communauté d’Agglomération de Bastia (CAB) et la mairie de Bastia, partenaires de cette démarche éco-citoyenne.

Sous un soleil d’automne, les participants ont parcouru la plage pour ramasser des centaines de déchets abandonnés : 724 mégots, 91 bouchons, 24 pailles, 17 cotons-tiges, mais aussi 50 litres de verre et 29 biomédias, ces petits éléments plastiques issus des stations d’épuration.

Au total, 650 litres de détritus ont été collectés, illustrant une nouvelle fois l’ampleur de la pollution qui touche les rivages bastiais.

« Ce genre d’action permet de rappeler que nos gestes du quotidien ont un impact direct sur la mer et sur la faune marine », a souligné un membre du club d’aviron, visiblement satisfait de la mobilisation mais inquiet de la quantité de déchets ramassés.

Cette opération de nettoyage s’inscrit dans une série d’initiatives menées tout au long de l’année par les associations environnementales locales. Malgré les efforts répétés, les bénévoles constatent que les déchets reviennent toujours, preuve qu’une prise de conscience plus large reste nécessaire.

Une belle action collective, donc, mais qui appelle à être renouvelée — sur l’Arinella comme sur d’autres plages du littoral corse.

