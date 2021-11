5e vague de Covid-19 : de nouvelles mesures annoncées ce jeudi

Alors que la 5e vague de Covid s'étend l'ensemble du Pays, un Conseil de défense s'est tenu ce mercredi 24 novembre. "Hier plus de 30 000 cas positifs ont été enregistrés" a rappelé le porte-parole du gouvernement, à la sortie du conseil des ministres de ce jour. "Cette vague de contamination est une chose mais la situation à l'hôpital reste le nerf de la guerre", dit-il mais "nous pouvons éviter la submersion".

Et pour ce faire le gouvernement français doit annoncer jeudi un renforcement des mesures de lutte contre le Covid-19, comme "l'accélération" de la vaccination et le "renforcement du pass sanitaire". Le ministre de la Santé, Olivier Véran annoncera donc "à la mi-journée", en conférence de presse, "les mesures qui seront retenues à la lumière des concertations", a indiqué Gabriel Attal. "Le constat est sans appel : notre situation épidémique se dégrade très nettement. Il y a quelques jours, je parlais d'un début de vague fulgurante et cela se confirme avec un taux de reproduction du virus, qui est estimé aujourd'hui à 1,6 et qui devrait très probablement continuer à augmenter dans les prochains jours et les prochaines semaines", a-t-il détaillé.