50 000 € à taux zéro pour les entreprises corses

Les entreprises corses de moins de 11 salariés auront désormais droit à un prêt à taux zéro pour l’investissement et le développement. En effet, la CCI de Corse et l’ADEC seront en charge de la mise en œuvre de ce dispositif soutenu, par ailleurs, par l’État et la Collectivité de Corse. Ce prêt est pour l’instant à la disposition des entreprises locales jusqu’au 31 décembre 2021 et sera plafonné à hauteur de 50 000 euros remboursable sur une période de 60 mois.

« Il complète les dispositifs existants et n’a pas vocation à concurrencer des champs déjà couverts par les outils financiers régionaux comme la CADEC, l’ADIE ou CAPI, a expliqué Jean Dominici, président de la CCI 2B. Il ne s’agit pas non plus d’un outil destiné à financer la création d’entreprise, mais vraiment à consolider le développement et le renforcement de tissu existant, il est donc fléché en direction des entreprises immatriculées depuis 3 ans ».



Ce prêt à taux zéro s’inscrit dans le cadre du plan d’investissement et des mesures en faveur des TPE & PME. Les effets de cette mesure pourraient être « considérables » pour l’économie de la Corse, selon le président de l’ADEC Jean-Christophe Angelini. Ce dernier a également évoqué la « mutation historique » du tissu consulaire avec la fusion des deux CCI et la nécessité d’avoir ce nouvel outil avec ce prêt à destination de l’ensemble de l’île.

« Ce dispositif est en faveur des entreprises locales afin de les inciter à investir, moderniser et mettre aux normes leurs outils de travail tout en leur permettant de conserver leurs fonds propres en faisant appel au financement bancaire, a rajouté Paul Marcaggi, président de la CCI2A. Ainsi, les banques insulaires ont su entendre cette volonté de développement et nous pouvons compter sur le Crédit Agricole, la Caisse d’Épargne, la Société Générale, la Banque Populaire Méditerranée et le Crédit Mutuel. »



Ce prêt aura vocation à financer des travaux corporels ou incorporels comme des travaux, des aménagements, des rénovations, du matériel etc. La procédure d’attribution se veut simple et efficace avec une demande qui doit être adressée à une banque partenaire ainsi qu’une demande de prise en charge à la CCI de Corse.

Les objectifs prévisionnels ont envisagé près de 800 entreprises qui pourraient être en demande et donc bénéficiaires avec un prêt moyen de 30 000 €. Présents également lors de cette présentation, le président du Conseil Exécutif de Corse, Gilles Simeoni ainsi que Josiane Chevalier, préfète de Corse, ont salué l’effort conjoint qui a été consenti afin de permettre à l’économie locale de se développer sereinement.