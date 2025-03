40 ans et 30 000 jeunes accompagnés pour la Mission Locale d’Ajaccio

Elle a déjà accompagné plus de 30 000 jeunes. En 40 ans, la Mission Locale d’Ajaccio est devenue un acteur incontournable de l’insertion sociale et professionnelle des 16-29 ans. « 40 années au service des jeunes », qu’a Casa di a Ghjuventù fêtait aux côtés de ses financeurs, partenaires, acteurs de l’emploi, de la formation et de l’insertion ce jeudi lors d’une soirée conviviale au Palais des congrès. L’occasion de faire le bilan de ses quatre décennies d’existence.



« Au départ, c’est Laetitia Posati, ancienne adjointe à la mairie d’Ajaccio, qui est à l’origine de la création de la Mission Locale d’Ajaccio. Lors de son ouverture, en janvier 1985, l’équipe était constituée de seulement trois ou quatre personnes », rappelle Marc Munoz, le directeur de la structure. « Depuis l’objectif a très peu changé : nous travaillons toujours sur l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Mais la structure s’est institutionnalisée puisqu’aujourd’hui nous faisons partie du réseau pour l’emploi », ajoute de son côté Natale Casasoprana en précisant : « Nous faisons partie d’un triptyque avec France Travail et Cap Emploi qui œuvre pour les personnes en situation de handicap ».



Grande différence toutefois, si l’objectif initial de la Mission Locale était de s’adresser principalement aux jeunes en difficultés, elle accompagne désormais tous les jeunes de 16 à 29 ans, peu importe leurs profils, leurs parcours ou leurs diplômes. « À partir du moment où un jeune veut travailler son projet professionnel avec un conseiller ou veut bénéficier de droits, il peut venir s’inscrire à la mission locale », souligne Natale Casasoprana, « Nous avons aussi une offre de services qui s’est diversifiée. Désormais, on aborde surtout l’accompagnement des jeunes au point de vue global : on est toujours tourné vers l’emploi, la formation, l’apprentissage, mais nous avons aussi un aspect social qui permet de lever les freins avant de pouvoir mettre un jeune en emploi », ajoute le directeur adjoint.



Autre évolution notable, au-delà de la cité impériale, la Mission Locale d’Ajaccio rayonne désormais sur 80 communes de quatre intercommunalités : la CAPA, le Celavu-Prunelli, le Spelunca Liamone, et la Pieve d’Ornano. De Santa Maria Sichè à Osani, la structure dispose de 22 points d’accueil, avec un siège à l’entrée d’Ajaccio, des permanences dans les quartiers prioritaires de la ville mais aussi dans les communes du rural et chez des partenaires comme le CFA. Une présence accentuée de la Mission Locale qui assure une proximité renforcée avec le public. De quoi permettre une co-construction personnalisée des parcours, afin de réaliser le projet qui prendra en compte les ambitions et les difficultés que peut rencontrer chaque jeune. « Le lien de proximité fait partie de l’ADN des missions locales. Les quelques 2000 jeunes que nous accompagnons chaque année ont un rapport de proximité avec leur conseiller qu’ils n’auraient peut-être pas avec d’autres structures d’insertion », glisse le directeur adjoint.



De son côté, Marc Munoz insiste pour sa part sur le gros accent mis sur l’accès aux droits par la Mission Locale. Aides financières pour une formation, coup de pouce pour payer un permis, allocation pour le logement, le travail de la quinzaine de conseillers de la Mission Locale d’Ajaccio vise notamment à étudier ce à quoi peut prétendre chaque jeune. « Nous avons aussi des outils financiers qui nous permettent de lever un certain nombre de freins sur ce qui concerne la mobilité ou le logement », dévoile le directeur. En 2023, ce sont ainsi 748 210 euros qui ont été attribués à 935 jeunes par la Mission Locale d’Ajaccio, grâce à des financements des services de l’État, de la Collectivité de Corse, de la ville d’Ajaccio, de la CAPA ou encore de fonds européens. La même année, 71,6% des jeunes accompagnés sont entrés en emploi, en formation ou en alternance. La preuve d’une recette qui marche.