4 cas de Covid-19 révélés sur un navire de Corsica Ferries

Ce jeudi 4 février Corsica Ferries indique que à bord du navire Mega Express Five, actuellement au port de Toulon, 4 membres de l'équipage ont été testés positif au Covid-19.

"Le fait d’avoir un médecin à bord a permis une détection et une prise en charge immédiates pour un suivi optimal une fois à quai. - explique Pierre Mattei, président de Corsica Ferries, qui précise que "le protocole sanitaire séquencé mis en place sur les navires consiste à détecter, tester, isoler et traiter les mais aussi à désinfecter totalement les bateaux."



Dès la détection de ces cas suspects faite par le médecin à bord (obligatoire sur le pavillon italien), Corsica Ferries a activé un protocole spécifique et strict. Les membres d’équipage identifiés comme cas contact ont été instantanément isolés. Les résultats ont confirmé ce jeudi les suspicions du médecin à bord : 4 membres de l'équipage sont positives et l’un des cas positifs est actuellement hospitalisé en service classique.