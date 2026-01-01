38e Festival italien de Bastia : 20 films inédits dans la programmation !

La 38e édition du Festival italien de Bastia a été présentée ce lundi par le président JB Croce en présence des élus bastiais et de la CdC.
C, ce cru 2026, se déroulera du 31 janvier au 15 février en 3 lieux principaux : Le centre culturel L’Alb’Oru et les cinémas Le Studio et le Régent. « Si ce festival perdure on le doit à la vingtaine de partenaires institutionnels ou privés » souligne J.-B. Croce. Du côté des institutionnels, la Collectivité de Corse. « C’est plus qu’un honneur c’est un plaisir d’être aux côtés des organisateurs » déclare Anne-Laure Santucci, conseillère exécutive en charge de la culture. « On l’accompagne parce qu’il le mérite. Si ce festival en est à sa 38e édition c’est qu’en Corse il y a un public pour le cinéma italien. Sans lui, la programmation culturelle en Corse serait amputée d’un évènement très important. Pour moi le cinéma italien est le plus beau du monde déjà de par son écriture ». Autre partenaire public engagé : La mairie de Bastia. « On est à ses côtés depuis 12 ans. On y est attachés car il y a de la qualité dans la proposition artistique » indique Mattea Lacave, adjointe déléguée à la culture au maire de Bastia. Et celui-ci n’est pas en reste sur les éloges faits à la manifestation : « Je rends hommage à tous ces bénévoles car ce festival est reconnu au niveau national, c’est un festival attendu et il fait débuter de très belle façon l’année culturelle à Bastia ». Et Bati Croce de rebondir : «Nous sommes aujourd’hui le 2e festival italien de France derrière celui de Villerupt et pour la première fois cette année nous avons des demandes du continent et des gens qui viennent acheter chez nous ».
20 films inédits, 2 conférences, 2 concerts, un salon littéraire, une expo…
Levons maintenant le rideau sur la programmation. Riche. Elle propose 20 films (comédies, tragédies, drames, mafia..) répartis en 5 sections : Compétitions (6 films), panorama (7), jeunesse (5 dessins animés à destination des établissements scolaires pour un travail pédagogique), et deux hommages (4 films) au comédien Toni Servillo et à l’acteur Marcello Mastronianni. Double hommage d’ailleurs à ce dernier puisqu’il figure également sur l’affiche officielle signée Pierre Battesti. Les 38 affiches du Festival italien feront d’ailleurs l’objet d’une exposition à l’Alb’Oru.
Qui dit compétition, dit jury. Celui-ci sera présidé par l’acteur Cédric Appietto qui réunira autour de lui Emmanuelle Mariini, professeure agrégée de musique, Frédérique Balbinot Simonpoli, directrice du théâtre de Bastia, metteuse en scène et autrice, et primo Raggioli, président du Comitato Assistenziale e Ricreativo Italiano.
Partenaire de toujours, la Dante Alighieri de Bastia proposera deux conférences :
« Giovanni Falcone, un seigneur de Sicile » : Samedi 31 janvier à 15h dans les Salon d’honneur de la CdC par David Brunat, philosophe, biographe français du juge Falcone.
« Le fascisme dans l’Italie de Giorgia Meloni : Mise à distance ou révision ? » : Samedi 7 février à 15h dans les Salon d’honneur de la CdC par Marie-Anne Matard -Bonucci, professeure d’histoire contemporaine à l’Université de Paris 8, spécialiste du fascisme.
Autre partenaire historique, Musanostra recevra le lundi 2 février à 17h à la librairie Alma l’écrivaine romaine Daniela Porto pour son roman « Il moi posto è qui », un drame rural féministe dont l’action se situe en Calabre.
Autre rencontre, celle avec l’Intelligence Artificielle, le mercredi 4 février à 17h à l’Alb’Oru. Un « café IA » animé par Bernardu Cesari du Hub Corsica.
En ouverture du festival, ce samedi 31 janvier à 20h à l’Alb’Oru, la soprano Julia Knecht et son chœur lyrique Cantate, accompagnés au piano par François Colin, donneront un concert de musiques et de chansons de films.
En clôture, le samedi 7 février à 20h à l’Alb’Oru : Hymne à la jeunesse et aux chansons italiennes par les chœurs de l’antenne bastiaise du Conservatoire de musique Henri Tomasi.
Pour les gourmets, les gourmands, les amateurs de spécialités italiennes, le couvert sera mis tous les jours au restaurant de l’hôtel Ostella à Montesoro et au Palais des Glaces, place St Nicolas. L’occasion de découvrir et apprécier les savoureuses recettes de 2 chefs cuisiniers Toscans venus spécialement à Bastia pour l’occasion.
Le grille de programmation Ici
Entre la 1ère semaine à l’Alb’Oru, au Studio et au Régent, et des rediffusions lors de la semaine 2 au Studio, les films seront projetés 4 fois chacun.
