38e Festival italien de Bastia : 20 films inédits dans la programmation !

Philippe Jammes le Lundi 26 Janvier 2026 à 19:36

C’est encore une belle édition que le président Jean-Baptiste Croce et son équipe ont concoctée pour cette 38e édition : 20 films inédits, des conférences, des concerts, de savoureux mets à la sauce italienne. En voici le menu…