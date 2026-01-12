À l'affiche du 38e Festival italien de Bastia : M comme Mastroianni, M comme Mafia…

« L’idée de cet hommage m’est venue spontanément, car nous célébrons, cette année 2026, les 30 ans de la disparition de ce fabuleux acteur » nous explique Jean-Baptiste Croce, à l’origine de ce Festival avec le très regretté René Viale. « Nous l’avions rencontré, René et moi, à Venise. Nous étions dans le même hôtel. Au culot, nous l’avions invité à prendre l’apéritif et il avait gentiment accepté. Nous lui avions parlé de notre festival et il avait accepté d’y participer. Hélas, il disparut quelques mois plus tard ». Cet hommage comprendra la projection de deux films, « Stanno tutti bene » de Giuseppe Tornatore (1990) et « La Terrazza » de Ettore Scola (1980) et l’affiche de cette 38e édition. « L’affiche est tirée d’une photo mythique d'Otello Martelli prise en 1960 lors du tournage de La dolce vita de Fellini. Elle a été retravaillée par notre graphiste Pierre Battesti » souligne B. Croce. Cette 38e affiche retrouvera d’ailleurs les 37 précédentes dans une exposition au centre culturel l’Alb’Oru.





La mafia

Second moment fort, la journée d’ouverture consacrée à un thème d’actualité : La mafia.

« L’idée de ce thème nous est venue, car nous avons eu l’opportunité, grâce à la société Valentine Loeb Pictures, de pouvoir projeter pour la première fois en France, le film « Francesca et Giovanni » réalisé par Ricky Tognazzi et Simona Izzo. Ce drame raconte l’histoire de leur amour et de leur combat dans une Sicile à feu et à sang. Ester Pantano et Primo Reggiani y incarnent Francesca Morvillo et Giovanni Falcone. J’avais eu le coup de foudre pour ce film sorti en mai 2025 en Italie, alors que j’étais à San Remo. En me promenant dans l’artère principale de la ville j’avais été interpellé par une longue file d’attente pour voir ce film au théâtre Ariston et j’avais pris part à la projection de ce qui est un film d’amour, touchant, sur fond d’une Sicile en feu. À la fin de la séance, les gens étaient debout et applaudissaient. Grâce à notre coordinatrice générale, Lidia Morfino-Murati, nous avons pu avoir les droits».





Conférece-débat dédiée au juge Falcone

En amont de cette projection (samedi 31 janvier à 21h15 à L’Alb’Oru) en présence des acteurs principaux, à 15 heures, dans les salons de la Collectivité de Corse une conférence-débat aura lieu autour de cette thématique d’actualité. Organisée par l’association Dante Alighieri, elle sera dédiée au juge antimafia Giovanni Falcone dont la seule rue de France portant son nom se trouve à Bastia.

Elle avait été inaugurée en 1996 par le maire de l’époque Emile Zuccarelli. Cette conférence sera donnée par son biographe officiel, David Brunat, auteur du livre « Un seigneur de Sicile » (Édition Manitoba-Les belles lettres). Philosophe et écrivain, David Brunat est diplômé de l’École Normale Supérieure et de l’Institut des Sciences Politiques de Paris. Spécialisé dans le conseil en communication et en stratégie, il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont « Histoires de la Mafia » (Édition Fetjaine).

Toujours sur ce thème de la mafia, le festival italien présentera aussi le 6 février en compétition « Criature » de la journaliste Cécile Allegra, un film-choc qui raconte l’histoire vraie d’un éducateur de rue confronté à la Camorra napolitaine. Le rôle principal est tenu par Marco d’Amore, le héros de la série télévisée « Gomorra ».





Cédric Appietto, président du jury

Le président du Jury de cette 38e édition, dont nous aurons l’occasion de reparler dans le détail, sera le comédien bastiais Cédric Appietto vu récemment dans « Borgo » de Stéphane Demoustier, « À son image » de Thierry de Peretti et « Plaine orientale » de Pierre Leccia sur Canal Plus.



L’ouverture de la billetterie concernant la vente des places pour les soirées d’ouverture et de clôture aura lieu les mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 janvier de 10 à 12 heures au Studio-cinéma.