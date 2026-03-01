A màghjina - Portu, silenziu d’inguernu
Sous un ciel lourd d’hiver, la plage de Portu s’étire au pied des massifs encore sombres. Les vagues viennent mourir sur la grève presque déserte tandis que les figuiers de Barbarie et le maquis accroché aux rochers rappellent la rudesse et la beauté intacte de cette côte de l’ouest corse. En cette saison, le site retrouve un calme rare, loin de l’agitation estivale, laissant la nature reprendre toute sa place entre mer et relief.
Si, comme Joëlle Petapermal, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.