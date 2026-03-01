CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Élodie Balesi 11/03/2026 ​« Si la situation perdure, elle pourrait finir par mettre les patients en danger » : les médecins de l’hôpital d’Ajaccio tirent la sonnette d'alarme 05/03/2026 Étang de Diana : la pêche et la commercialisation des coquillages suspendues 05/03/2026 Pour recruter localement, une formation de policiers adjoints ouvre à Ajaccio 05/03/2026

A màghjina - Portu, silenziu d’inguernu


le Vendredi 6 Mars 2026 à 07:25

Sous un ciel lourd d’hiver, la plage de Portu s’étire au pied des massifs encore sombres. Les vagues viennent mourir sur la grève presque déserte tandis que les figuiers de Barbarie et le maquis accroché aux rochers rappellent la rudesse et la beauté intacte de cette côte de l’ouest corse. En cette saison, le site retrouve un calme rare, loin de l’agitation estivale, laissant la nature reprendre toute sa place entre mer et relief.
Si, comme Joëlle Petapermal, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos