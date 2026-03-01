Étang de Diana : la pêche et la commercialisation des coquillages suspendues

Le préfet de la Haute-Corse, Michel Prosic, a pris ce jeudi 5 mars un arrêté suspendant temporairement la pêche maritime professionnelle et de loisir des coquillages dans l’étang de Diana. Cette décision fait suite aux analyses réalisées dans le cadre du réseau de surveillance des phycotoxines dans les organismes marins (REPHYTOX).





Les prélèvements effectués sur les coquillages ont révélé la présence de toxines lipophiles avec une accumulation dépassant les seuils réglementaires. Dans ces conditions, la consommation de coquillages provenant de l’étang de Diana est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine.





L’arrêté préfectoral ne se limite pas à la seule activité de pêche. Il suspend également l’ensemble des opérations liées à la filière, depuis le ramassage jusqu’à la commercialisation, en passant par le transport, l’expédition, la purification et le stockage des coquillages destinés à la consommation humaine.





Le texte prévoit par ailleurs des mesures de retrait et de rappel pour les coquillages récoltés et mis sur le marché depuis le 24 février 2026. À ce stade, les autorités indiquent qu’aucun cas d’intoxication alimentaire n’a été signalé.





Les services compétents de l’État poursuivent des prélèvements réguliers afin de suivre l’évolution de la situation. L’interdiction sera levée dès que les résultats des analyses permettront d’écarter tout risque sanitaire.