Municipales. À Sarrola-Carcopino, Alexandre Sarrola veut "poursuivre le travail engagé"

Vous êtes maire depuis 2007. Pourquoi souhaitez-vous aujourd’hui solliciter un nouveau mandat ?

Je suis candidat dans un esprit de continuité, de responsabilité et de fidélité à l'engagement que j'ai pris envers les habitants de Sarrola-Carcopino. En briguant aujourd'hui un cinquième mandat, ma démarche s'inscrit dans la volonté de poursuivre le travail engagé avec la même exigence, la même proximité et le même sens des responsabilités. Depuis plusieurs années, nous avons posé les bases solides pour l'avenir, avec des projets structurants, une gestion rigoureuse, des investissements concrets au service des habitants. Notre commune occupe aujourd'hui une place stratégique aux portes d'Ajaccio, au cœur du bassin de vie ajaccien et au sein de la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA). Cette situation est une opportunité, mais elle implique aussi une responsabilité : celle de maîtriser notre développement, celle de préserver notre identité et protéger durablement notre cadre de vie. Être candidat aujourd'hui, c'est continuer à servir notre commune avec humilité, écoute et détermination, entouré d'une équipe engagée et profondément attachée à notre commune.



Quel bilan tirez-vous de ces deux décennies à la tête de la commune ?

Il est essentiel de rappeler que notre action municipale repose sur des réalisations concrètes et une gestion responsable. Depuis le début de notre mandat, près de 2 millions d'euros ont été investis pour améliorer le cadre de vie, moderniser les équipements, préparer l'avenir de la commune. Nous menons également des travaux importants pour la requalification d’a Piazza Maio, qui seront inaugurés en tout début d’été. C’est un projet emblématique. Sur plus de 500 m2, cette place a été entièrement repensée dans le respect de l'esthétique traditionnelle du village avec une aire de jeu, un terrain de pétanque, un espace de convivialité couvert avec four et barbecue, un escalier en pierre sèche, un aménagement paysager, un éclairage complet, et un point de vue remarquable sur la vallée de la Gravona et le golfe d'Ajaccio. En somme, un véritable cœur de vie et de convivialité. Et puis, nous avons aussi engagé la rénovation des routes, ruelles et des petites strette, afin d'améliorer la sécurité, le confort des habitants et de moderniser tous les équipements communaux. Nous soutenons encore les mouvements associatifs, avec près de 100 000 euros qui sont versés chaque année à une cinquantaine d’associations qui font un travail remarquable sur le terrain. Ces investissements ne relèvent pas de promesses mais d'engagements tenus. En campagne électorale, on entend des catalogues de listes se dresser sans moyens prévus en face. Pour notre part, nous assumons pleinement le recours aux études qui constituent le fondement de tout projet sérieux et durable. Je pense que gérer, gouverner, c’est anticiper, planifier, construire avec méthode, dans le respect des règles et des compétences de chacun. Notre ligne de conduite a toujours été claire, agir exclusivement dans l'intérêt général sans céder aux logiques spéculatives, en maîtrisant le développement de la commune et en préservant son identité.



Comment avez-vous constitué votre liste ?

Ma liste est constituée de femmes et d’hommes d'expérience, rompus pour la plupart à la chose publique. Et puis, il y a aussi une place qui est faite à une jeunesse montante du village. Toutes les composantes de la société dans laquelle on évolue sont représentées. J'ai aussi essayé de représenter tous les quartiers de ma commune, de façon à ce que chacun de mes conseillers puissent travailler dans son quartier aux équipements dont la commune a tant besoin pour l'avenir, tout en restant fidèles à nos traditions, à notre identité locale. Ce sont toutes des personnes fidèles à notre identité locale, issues et originaires de Sarrola-Carcopino. Il y a également des profils intéressants dans ma liste, dont un enseignant-chercheur à l’Université de Corse qui va nous permettre de tisser des liens avec celle-ci. Enfin, dans mon équipe, on ne fait pas de politique politicienne, on rentre pour travailler au service de la commune.



Quelles sont vos priorités les six prochaines années ?

La priorité absolue c’est la qualité de vie et la protection de nos habitants. Cela passe d'abord par la jeunesse, avec la réalisation du groupe scolaire et de la crèche, ainsi que le développement d'équipements sportifs adaptés. Il faut aussi donner la possibilité à nos jeunes de vivre et de s'installer durablement dans leur commune. Le social reste au cœur de mon action, avec un accompagnement attentif des familles, des aînés et des personnes les plus fragiles. La sécurité constitue aussi un engagement fort. Nous avons investi dans la vidéo protection, et nous poursuivrons les actions de prévention et de protection afin de garantir la tranquillité publique. La cause animale fait également partie de nos priorités. Nous poursuivrons les actions de sensibilisation, les campagnes de stérilisation et les mesures de prévention contre la divagation afin de concilier protection animale, sécurité, et respect du cadre de vie. La question de l'eau reste aussi une priorité stratégique. Nous poursuivons les investissements pour sécuriser l'alimentation en eau potable et moderniser les réseaux. Nous développons également des accès à l'eau brute qui sont indispensables pour l'agriculture, la prévention des incendies, mais également la préservation de nos ressources. En fait, notre ligne est claire : développer Sarrola-Carcopino avec responsabilité, préserver son identité, protéger son cadre de vie, préparer l'avenir sans jamais dénaturer. Nous avons une vision réaliste, respectueuse des équilibres institutionnels et financiers. La question du commerce de proximité reste également un enjeu important pour la vie du village. Si son développement relève avant tout d'une initiative privée, la commune restera attentive et prête à accompagner toute opportunité sérieuse contribuant au dynamisme local. Sarrola-Carcopino avance avec sérieux, transparence et détermination. Les projets se réalisent, les investissements se poursuivent et la commune continue de se structurer pour répondre aux besoins réels des habitants. Et nous poursuivons cette action avec la même exigence : construire l'avenir sur des bases solides avec responsabilité, cohérence, fidélité à la confiance de mes habitants.



L’aménagement du territoire est au cœur de cette campagne. Pourquoi votre commune ne dispose-t-elle toujours pas de plan local d’urbanisme ? Où en est le dossier aujourd’hui ?

Le projet central reste la mise en œuvre du PLU qui fixera le cadre du développement pour les années à venir.Nous poursuivrons la réhabilitation progressive des routes communales, trottoirs, ruelles et strette du village. Ces travaux seront réalisés de manière phasée afin de garantir une gestion responsable des finances publiques et une amélioration durable de tous les quartiers. La mobilité constitue également un enjeu majeur pour notre commune. Nous travaillerons en partenariat étroit avec la Collectivité de Corse pour l'aménagement et la sécurisation des RT 20 et 22. Le PLU est pour sa part au cœur de notre projet, mais son élaboration est complexe. Il faut concilier protection des terrains agricoles, risques naturels, besoin en logement, équipement public et mobilité. C'est un document stratégique qui pourrait être comparé à celui de grandes villes, comme Nantes par exemple. C'est un vrai projet politique du développement pour les 15 à 20 prochaines années. Il fixe le cadre et garantit un développement équilibré, respectueux de notre identité et de l'environnement.





Votre opposant estime que la croissance s’est faite sans anticipation suffisante, notamment en matière d’équipements publics. Que lui répondez-vous ?

Ma commune s'est transformée en l'espace de quelques années. Sarrola-Carcopino compte aujourd'hui 4000 habitants. Cette évolution témoigne à elle seule de cette attractivité, de sa qualité de vie. C'est une commune qui constitue un pôle économique majeur avec plus de 4000 emplois. Notre position qui est stratégique à l'entrée d'Ajaccio nécessite une vision claire et un développement maîtrisé. C'est tout l'enjeu d'ailleurs du PLU qui permettra d'encadrer l'évolution de la commune, de protéger nos terres agricoles, nos espaces naturels, de garantir un équilibre, notre développement et la préservation de notre identité. Notre ambition est simple, permettre à la commune de continuer à se développer sans se dénaturer, tout en permettant aux générations futures de vivre et de s'épanouir ici



Dans une commune qui change d'échelle comme est en train de le faire Sarrola-Carcopino, comment maintenir un lien de proximité avec les habitants ?

C'est le rôle du quotidien du maire. Nous avons accompagné et permis à des entreprises de pouvoir s'installer, ce qui fait aussi la richesse de notre commune. Et puis la chose publique peut accompagner aussi la population avec des services publics que l'on peut fournir à nos habitants. Par exemple, nous avons lancé la rénovation du stade municipal afin de l'aménager pour pouvoir pratiquer tous les sports. Il y a eu aussi l'achat d'un terrain communal en plein cœur du village, qui va nous permettre de créer des équipements publics, et peut-être d’accompagner l’installation de petits commerces. Le développement de la zone d'activité de Mezzana est aussi important pour nous, et nous allons essayer d’y positionner des maraîchers et agriculteurs. Ce serait, en quelque sorte, le troisième pôle de développement de la commune de Sarrola-Carcopino. Nous avons aussi comme projet la création d'une promenade sur le long de la Gravona, la valorisation de notre patrimoine naturel, le développement des mobilités douces, ou encore un travail sur les sentiers patrimoniaux. Si on remonte au village, nous souhaitons engager la rénovation de l'église pour préserver et mettre en valeur notre patrimoine religieux et culturel, ainsi que la rénovation et l'entretien des bâtiments communaux afin de renforcer la vie collective et les services aux habitants. Notre position stratégique aux portes d'Ajaccio nous impose de structurer intelligemment notre territoire en lien étroit avec nos partenaires, notamment la CAPA, pour améliorer les déplacements, les services et la qualité de vie.



Pourquoi les habitants de Sarrola-Carcopino devraient à nouveau vous faire confiance pour les six années à venir et voter pour vous ?

Parce que je suis engagé, que je suis dans un esprit de continuité et de responsabilité. Cette élection est extrêmement importante pour moi et c’est peut-être en raison de la fidélité qu'ils m'ont toujours témoignée, que je sollicite à nouveau la confinace des habitants de la commune de Sarrola-Carcopino. Il y a une grande amitié qui s'est révélée au cours de ces cinq mandats avec mes administrés, ce qui m'a permis de déterminer avec précision les attentes de mes concitoyens et de servir, dans les meilleures conditions possibles, l'intérêt général. Aujourd'hui, je suis convaincu que notre programme est aussi complet que le souhaitent mes administrés, et je souhaite pouvoir compter sur leur soutien pour porter avec moi l'avenir de Sarrola-Carcopino. Nous continuerons sur cette voie faite de réalisations concrètes, de projets réalistes, d'ambitions mesurées, mais déterminées. Parce que l'avenir d'une commune ne se construit ni sur des promesses faciles, ni sur des illusions, mais sur des décisions assumées, une vision cohérente et des actions accomplies.

