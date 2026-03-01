CorseNetInfos
Ray (SC Bastia) avant Pau: « Je suis tout, sauf résigné »


Christophe Giudicelli le Jeudi 5 Mars 2026 à 15:21

Le Sporting Club de Bastia se déplace ce vendredi 6 mars (20 heures) sur la pelouse de Pau dans le cadre de la 26e journée de Ligue 2 BKT . De nouveau lanterne rouge, les Bastiais, qui se sont effondrés face à Annecy la semaine dernière, devront trouver la force d’un dernier souffle avant de voir l’encéphalogramme devenir totalement plat.



Reginald Ray (SC Bastia) avant Pau FC : « Je suis tout, sauf résigné » (Photo Gérard Baldocchi)
À cinq points du barragiste Amiens, à neuf journées de la fin de saison, les Bastiais ne sont pas encore mathématiquement dans la tombe de la Ligue 3. Mais au-delà d’en avoir un pied, si ce n’est désormais un genou, voire plus, cette rencontre s’annonce déjà capitale pour tenter de raccrocher le marchepied avant qu’il ne soit retiré du caveau.

La solution est simple pour le salut du Sporting et elle passe par une victoire à Pau. Onzième au classement, l’équipe des Pyrénées reste sur trois défaites consécutives. Les Bastiais, qui ont fait le choix d’une défense solide, trois buts encaissés lors des cinq dernières journées, dont deux face à Annecy, devront tout simplement marquer des buts… L’attaque bastiaise, enfin plutôt le défenseur Anthony Roncaglia, a été le seul à trouver le chemin des filets en cinq matchs. Pas vraiment une statistique de champion, qui ne permet pas non plus de grappiller des places dans la course au maintien.

Réaliste et lucide comme à son habitude, Johny Placide, le gardien international bastiais, a fait le point sur la situation en conférence de presse d’avant-match : « On arrive sur un sprint final. On joue une saison compliquée, mais malgré tout, il y a une possibilité d’y croire encore. Le coach essaie de nous motiver au mieux. On va aller à Pau pour repartir avec quelque chose. » Pour le gardien bastiais, il faut se projeter rapidement : « Se concentrer sur les neuf derniers matchs et prendre le maximum de points. » Selon lui, la marge de progression est bien là :« Défensivement, on arrive à trouver une charnière solide maintenant. Il ne manque plus que ce but qui peut nous faire du bien. Psychologiquement, on doit passer au-delà de la frustration de la saison. »

Et en cette dernière partie de championnat, la psychologie dans le vestiaire va compter autant que le talent sur le terrain. Sans rentrer dans le secret, le coach bastiais a demandé à ses joueurs de « rester sur ce qui est prévu ». L’entraîneur demande aussi à ses joueurs de réagir, de ne pas rester sur le constat du dernier match et d’aller puiser dans ce qui a été bien fait ces dernières semaines.

Face à Pau, Reginald Ray sera privé de Tom Meynadier et Anthony Roncaglia, absents pour blessure, ainsi que de Jeremy Sebas, suspendu. Un groupe dans lequel les jeunes sont de retour : « C’est une globalité. Si répondre au défi passe par l’incorporation de jeunes, on doit s’en servir. » Pour le coach, il s’agit d’un équilibre à trouver.

Sur son adversaire de vendredi, qui reste sur une série de trois défaites, Reginald Ray salue le jeu de Pau, qui ne reflète pas forcément les résultats : « C’est une équipe joueuse avec de la qualité, très dangereuse sur les transitions offensives. C’est une équipe assez complète, avec de jeunes joueurs. Il sera important de retrouver ce qu’on faisait très bien avant Annecy. »

Le groupe bastiais :
Placide, Olmeta, Guevara, Akueson, Basset, Janneh, Ariss, Lebas, Bohnert, Eickmayer, Ducrocq, Boutrah, Karamoko, Merghem, Vincent, Beliandjou, Zaouai.
 




