37e Festival du cinéma italien de Bastia : Le palmarès

Le jury de cette version 2025 du festival était composé de Laurent Simonpoli, président, réalisateur, metteur en scène de théâtre, scénariste, animateur d’émissions de cinéma sur France 3 Corse Via Stella,​​​​​​​​​​ Florence Franceschi, réalisatrice de documentaires, régisseuse sur plusieurs films tournés en Corse, Ghjuvanna Benedetti, comédienne, héroïne du film « Le Royaume » et Geneviève Lodovici, directrice artistique de la Fabbrica culturale Casell’arte à Venaco.



Le Grand Prix du Jury a été décerné à « Mia » d’Ivano de Matteo

Le Prix du public à « I Bambini di Gaza » de Loris Lai

Le Prix de la Critique à « La vita accanto » deMarco Tullio Giodana.





Pour les retardataires et pour ceux qui voudraient revoir tous les films de cette 37e édition, des projections auront lieu cette semaine au cinéma "Le Studio" à Bastia

(Voir grille).