U tempu in Corsica
La façade orientale, déjà soumise à des fortes pluies depuis plusieurs jours, continue d’être durablement arrosée ces deux prochains jours. Ce jeudi, des cumuls de 60 à 80 mm voire 100 mm sont possibles. Compte-tenu des sols arrivant à saturation, des débordements de cours d’eau et des inondations localisées ne sont pas à exclure. Le vent d'Est souffle entre 70 et 90 km/h en rafales. Les températures maximales se situent entre 9 et 14 degrés.
