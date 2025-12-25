CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Cervioni : opération de contrôle contre les stupéfiants au volant 25/12/2025 Le dessin de Battì : le drone de… Papa Noël 24/12/2025 Bon Natale à tutte è à tutti 24/12/2025 L’Ochju, cette prière qui ne se transmet que la nuit de Noël 24/12/2025

U tempu in Corsica


le Jeudi 25 Décembre 2025 à 07:05

La façade orientale, déjà soumise à des fortes pluies depuis plusieurs jours, continue d’être durablement arrosée ces deux prochains jours. Ce jeudi, des cumuls de 60 à 80 mm voire 100 mm sont possibles. Compte-tenu des sols arrivant à saturation, des débordements de cours d’eau et des inondations localisées ne sont pas à exclure. Le vent d'Est souffle entre 70 et 90 km/h en rafales. Les températures maximales se situent entre 9 et 14 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos