Natale trà neve è muntagne


le Jeudi 25 Décembre 2025 à 07:30

À l’approche de Noël, la montagne corse retrouve son visage ancestral. Sous la neige fraîche, comme ici dans la région d'Antisanti, les crêtes se figent dans le silence de l’hiver, rappelant un temps où la saison imposait son rythme aux hommes, aux troupeaux et aux veillées. Ici, la blancheur n’est pas décorative : elle marque l’entrée dans le temps long, celui des traditions, de l’attente et du partage, lorsque Noël s’inscrivait d’abord dans la rudesse et la beauté de la montagne.
Si, comme Thierry Venturini vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







