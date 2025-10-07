3 bonnes raisons d’aller au Corsica Bike Festival en famille

"Avec ce festival, qui se déroule du 24 au 26 octobre 2025, L’Ile-Rousse nous bouclons la boucle : après la création de 400 km de sentiers dédiés et la mise en place d’une stratégie outdoor, il nous fallait un événement phare pour fédérer, rayonner. Le Corsica Bike Festival est cette vitrine, et il porte déjà les ambitions d’un rendez-vous de niveau international.” souligne Jean-Michel De Marco, Directeur de l’Office de Tourisme de L’Ile-Rousse Balagne
Au programme du week-end : les Championnats de France de VTT Enduro et la finale du XC Marathon MTB’Tour Cycletyre qui promettent du grand spectacle pour les visiteurs, mais aussi des animations pour toute la famille, mêlant sport et convivialité.
Devenu incontournable en seulement trois éditions, le festival attire aussi bien les passionnés que les curieux venus profiter d’un événement festif au cœur de la Balagne. Une occasion parfaite de prolonger la belle saison en Corse, de partager des moments uniques en famille et de découvrir différemment un territoire exceptionnel.
Pour Attilius Ceccaldi, Président de l’Office de Tourisme de L’Ile-Rousse Balagne : “Le Corsica Bike Festival est l’aboutissement d’une vision : celle d’un tourisme qui vit toute l’année, qui valorise notre patrimoine naturel et qui s’adresse à toutes les générations. En quatre éditions, nous avons su créer un rendez-vous attendu, qui met en lumière Lisula et la Balagne comme terre d’outdoor et de partage.”
Des activités pour tous les âges
Pour Lisandru Bertini, champion du monde 2023 et ambassadeur de cette édition : “Entre les épreuves kids, les parcours pour tous les niveaux et surtout les Championnats de France Enduro, il y a de quoi se dépasser et progresser”.
Pendant que les champions s’élanceront sur les pistes techniques de l’Enduro et du XC Marathon, les plus jeunes pourront découvrir les joies du vélo grâce aux épreuves kids spécialement conçues pour eux. Pumptrack, Baby Bike Park, Biathlon, le village enfants accueillera les graines de champions tout le week-end.
Pour les plus petits, le “Draisienne Challenge” leur propose de découvrir la compétition avec une première épreuve ludique !
Entre deux animations, parents et enfants pourront également participer aux balades familiales et gourmandes, des échappées qui les mèneront vers des dégustations de produits locaux, savoureux et authentiques.
Un cadre exceptionnel pour partager des moments inoubliables
Peu d’événements sportifs offrent un décor aussi spectaculaire. Ici, les parcours se dessinent entre mer et maquis, avec des panoramas à couper le souffle sur la Balagne.
C’est l’occasion rêvée de mêler détente, sport et découverte, au cœur d’un week-end.
Les plus passionnés sont bien sûr attendus aux abords des courses pour encourager les sportifs !
Une ambiance conviviale et festive
Le Corsica Bike Festival, c’est aussi une grande fête !
Concert, DJ sets et apéritifs en musique sont au programme des soirées !
Que vous soyez sportifs accomplis ou simples spectateurs, vous repartirez avec des souvenirs plein la tête et l’envie de revenir.
Parce qu’au “CBF”, l’esprit de convivialité est aussi important que la performance sportive.
------
Le Festival en chiffres
-
3 jours de fête et de compétitions
-
400 km kilomètres de sentiers balisés
dont 200 dédiés au VTT
-
400 pilotes enduro, près de 400 amateurs
Plus de 5 000 visiteurs attendus sur les 3 jours attendus sur les 3 jours pour ce rendez-vous unique mêlant sport, nature et gastronomie
---------
Comme le résume parfaitement Cecce Camoin, vice-champion du monde, champion de France de VTT enduro en titre et parrain de cette 4e édition : “Le CBF est un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de vélo. De la rando gourmande en passant par les courses enfants jusqu’aux Championnats de France de VTT Enduro, il y en a pour tous les goûts ! Et tout cela dans un décor magnifique entre mer et maquis. C’est un événement festif et convivial comme on sait les organiser en Corse.”
Le Corsica Bike Festival n’est pas qu’un événement sportif : c’est un vrai moment de partage, de découvertes et d’émotions à vivre en famille. Alors, rendez-vous à L’Île-Rousse les 24, 25 et 26 octobre pour pédaler et vibrer ensemble !
-
