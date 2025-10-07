3 bonnes raisons d’aller au Corsica Bike Festival en famille

"Avec ce festival, qui se déroule du 24 au 26 octobre 2025, L’Ile-Rousse nous bouclons la boucle : après la création de 400 km de sentiers dédiés et la mise en place d’une stratégie outdoor, il nous fallait un événement phare pour fédérer, rayonner. Le Corsica Bike Festival est cette vitrine, et il porte déjà les ambitions d’un rendez-vous de niveau international.” souligne Jean-Michel De Marco, Directeur de l’Office de Tourisme de L’Ile-Rousse Balagne





Au programme du week-end : les Championnats de France de VTT Enduro et la finale du XC Marathon MTB’Tour Cycletyre qui promettent du grand spectacle pour les visiteurs, mais aussi des animations pour toute la famille, mêlant sport et convivialité.





Devenu incontournable en seulement trois éditions, le festival attire aussi bien les passionnés que les curieux venus profiter d’un événement festif au cœur de la Balagne. Une occasion parfaite de prolonger la belle saison en Corse, de partager des moments uniques en famille et de découvrir différemment un territoire exceptionnel.





Pour Attilius Ceccaldi, Président de l’Office de Tourisme de L’Ile-Rousse Balagne : “Le Corsica Bike Festival est l’aboutissement d’une vision : celle d’un tourisme qui vit toute l’année, qui valorise notre patrimoine naturel et qui s’adresse à toutes les générations. En quatre éditions, nous avons su créer un rendez-vous attendu, qui met en lumière Lisula et la Balagne comme terre d’outdoor et de partage.”

