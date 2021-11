"2h38", la campagne choc sur les risques ferroviaires déployée en Corse

Chaque jour prés de 1 000 élèves empruntent le réseau ferré entre Casamozza et Bastia pour se rendre au collège ou au lycée. Portable à la main, play-list enclenchée, traversées inopportunes de voies : les mauvais comportements dans les gares ou sur les voies sont nombreux mais aussi très dangereux et parfois mortels. La Corse a malheureusement connu un grave accident ces dernières années et pour alerter les jeunes sur les dangers de leur présence sur les rails et les sensibiliser à ce problème, les Chemins de fer de la Corse et l'académie de Corse ont lancé ce 24 novembre à la cité scolaire de Montesoro une campagne choc destinée aux jeunes usagers. "On voit de plus en plus de comportements à risque et si on a décidé de déployer cette campagne sur les risques ferroviaires sur l'ile c'est pour anticiper des nouveaux drames, indique Hyacinthe Vanni, président des Chemins de fer de la Corse, qui avec la rectrice Julie Benetti était au lycée Vincensini mardi pour découvrir 2h38, un film choc en réalité virtuelle qui fait vivre l'expérience dramatique d'un jeune témoin d'un accident mortel en retranscrivant son cauchemar.



Un scénario inspiré d'une histoire vraie qui constitue la pièce maîtresse d'une campagne de communication nationale de la SNCF à laquelle s'est associée la Corse dans le but de changer les comportements dangereux, notamment des adolescents, et prévenir les drames. Sur l'ile la campagne 2h38 : ne devenez pas le cauchemar d'un autre, qui s'accompagne d'une plus vaste opération de sensibilisation pour expliquer l'ensemble des règles à respecter dans un train, en gare ou sur les voies, sera déployée sur l'ensemble des établissements insulaires à commencer donc par le lycée professionnel Scamaroni de Bastia où les premiers jeunes, à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, ont découvert ce mauvais rêve. "En regardant le film j'ai eu des frissons d'angoisse, constate un élève, mais c'est utile pour bien se rendre compte des risques qu'il y a à proximité des voies ferrées".

La vidéo s'inspire, en effet, de l'angoisse que l'on peut retrouver dans les films d'horreur pour marquer les esprits. "J'ai ressenti de la peur Je vais y réfléchir plus maintenant avant de traverser la voie sans faire attention", explique un autre élève.