2e édition du «Salon de la mariée » ce dimanche 21 septembre à Bastia

Futurs mariés, c’est au 25 rue Luce de Casabianca à Bastia que vous avez rendez-vous ce dimanche, avant de passer devant le maire et le curé de votre paroisse. Sur une seule journée, en un seul lieu, ce «Salon de la mariée » intimiste vous propose de rencontrer tous les prestataires utiles à la réussite de vos noces. Au programme de 10h à 19h : Rencontres avec de nombreux prestataires, différents corps de métier et artisans du mariage; Découverte de robes de rêve; Défilé de mode; Conseils beauté & mise en valeur; Démo coiffure; Bijoux; DJ; Groupe de chanteurs; Idées originales pour un mariage inoubliable; Mariage personnalisé clé en main...; Ambiance chaleureuse & inspiration à volonté ! Entrée libre

