CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Elle était en cavale à Porto-Vecchio en 1990 : « Katy », ex braqueuse du Gang des Amazones, revient pour du cinéma 21/09/2025  2e édition du «Salon de la mariée » ce dimanche 21 septembre à Bastia 21/09/2025 Rallye Corte-centre Corse - Mariani en moderne, et Valliccioni en VHC, mènent le bal 20/09/2025 Ajaccio : une nouvelle mine anti-chars découverte sur la plage de Petit Capo, la plage interdite d’accès 20/09/2025

2e édition du «Salon de la mariée » ce dimanche 21 septembre à Bastia


Philippe Jammes le Dimanche 21 Septembre 2025 à 08:17

Que vous soyez en plein préparatifs ou juste en quête d’idées, cet événement est fait pour vous. Ce dimanche 21 septembre le centre Una Dea accueille un rendez-vous unique pour tous les futurs mariés.



Futurs mariés, c’est au 25 rue Luce de Casabianca à Bastia que vous avez rendez-vous ce dimanche, avant de passer devant le maire et le curé de votre paroisse. Sur une seule journée, en un seul lieu, ce «Salon de la mariée » intimiste vous propose de rencontrer tous les prestataires utiles à la réussite de vos noces. Au programme de 10h à 19h : Rencontres avec de nombreux prestataires, différents corps de métier et artisans du mariage;  Découverte de robes de rêve;  Défilé de mode;  Conseils beauté & mise en valeur; Démo coiffure; Bijoux;  DJ; Groupe de chanteurs;  Idées originales pour un mariage inoubliable;  Mariage personnalisé clé en main...;  Ambiance chaleureuse & inspiration à volonté ! Entrée libre
 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos