25e Tour de Corse historique - Bertrand Fassio (Porsche) toujours en tête à Bonifacio

Une troisième étape, sans Julien Saunier reparti en super rallye au volant de la R5 Maxi Turbo, dont le coup d'envoi avait lieu dans l'ES8 Verghja Stilliccione. Le premier scratch du jour, long de 26 kilomètres, revenait à Bertrand Fassio en 17'39 devant Julien Saunier, Olivier Capanaccia et Pascal Trojani. De son côté Marc Valliccioni, qui connaissait des problèmes mécaniques, concédait la deuxième place du scratch et la première du J2 à Olivier Capanaccia.



Au moment de passer dans Pila Canale-Albitreccia, Bertrand Fassio avait accru son avantage dans une spéciale où la M3 d'Olivier Capanaccia s'imposait en 10'06 devant Valliccioni à 5 secondes et Fassio à 9.

Dans le tronçon le plus court du jour Forciolo-Olivesi avec seulement 6,6 kilomètres, le Porto-Vecchiais Olivier Capanaccia était encore le plus rapide en 3'58.



L'avant-dernière spéciale Guitera-Ciamannace (14,6 km) voyait Julien Saunier revenir aux affaires avec un chrono en 10'15 devant Olivier Capanaccia (10'16) et Bertrand Fassio (10'18) Marc Vallicioni, seulement 6e en 10'28, lâchait de précieuses secondes à Capanaccia pour la deuxième place du général et la tête dans la catégorie J2.



La 12e spéciale Col de La Vaccia - Pont d'Acoravo avec pratiquement 30 kilomètres, tout en descente mettait un terme à cette troisième étape. Une ES où la sortie de route de Maxime Vilmot, engendrait un temps mort où à compter de la 28e place les autos avaient un temps forfaitaire. Un ultime tronçon, avant de rentrer au parc fermé à Bonifacio, où Olivier Capanaccia s'imposait en 18'25 devant Marc Valliccioni et Bertrand Fassio, respectivement à 6 et 15 secondes.



Ce soir à Bonifacio le leader se nomme toujours Bertrand Fassio mais ne compte plus que 23 secondes d'avance sur Olivier Capanaccia et 47 sur Marc Vallicioni. Tout est encore à faire à deux journées de la fin du 25e TDCH.

