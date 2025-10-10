25e Tour de Corse Historique - Olivier Capanaccia (M3) prend la main à la veille de l'arrivée

La première spéciale du jour, sur la route de Lucciana, terme de cette journée, entre Maison Pieraggi et Pietroso voyait Bertrand Fassio mettre un coup d'accélérateur pour boucler les 14,8 kilomètres en 8'12, devant la Maxi Turbo de Julien Saunier à 7 secondes et la Porsche de Philippe Gache à 7 secondes également. Une entame de journée plus qu'humide avec forcément des routes devenues piégeuses.
Pour la première fois du rallye pas de M3 sur le podium d'une spéciale, Olivier Capanaccia finissant 4e à 7 secondes. Pour sa part Marc Vallccioni 6e en concédait 12 au leader.
Ce coup de pression de Fassio engendrait dans la foulée la réponse d'Olivier Capanaccia dans les quasiment 15 kilomètres de Vezzani-Antisanti que le Porto-Vecchiais remportait en étant le seul à passer sous la barre des 9 minutes en 8'59. Bertrand Fassio prenait 12 secondes et Tanguy Tailler (Porsche) 13.
A noter, pour la première fois dans ce top huit la présence de l'ancien vainqueur en VHC, le Porto-Vecchiais Anthony Agostini sur la MK2. L'attaque annoncée la veille lors du parc fermé à Bonifacio avait donc bien lieu et dans les règles.
L'une des deux longues spéciales du jour Pianiccia-Chiatra (26 km) le confirmait. Avant de s'y élancer, Bertrand Fassio ne complait plus que 18 secondes d'avance sur Olivier Capanaccia, autant dire pas grand-chose.
Marc Valliccioni solidement ancré à la 3e place était à plus d'une minute.
Une spéciale très arrosée où Fassio répondait à Capanaccia en finissant en tête avec un chrono en 19''45 soit 2 secondes d'avance sur son Dauphin, mais déjà 13 sur l'autre Fassio à savoir Mathieu.
Le grand perdant de cette ES était Marc Valliccioni seulement 18e à 1'06.
Du suspense encore du suspense
A deux spéciales de la fin de la journée Bertrand Fassio comptait 20 secondes d'avance au général sur Capanaccia mais déjà 2'11 sur Marc Valliccioni et plus de 4 minutes sur Pascal Trojani. Autant dire que le lutte à trois pour la victoire finale, sauf impondérable, venait de se transformer en un duel.
Mais tout pouvait encore arriver d'autant qu'après l'ES 16 Santa Lucia - Tagliu Isulacciu se profilait la très piégeuse La Porta – Barchetta pour clore cette avant-dernière étape.
Il ne fallait pas attendre ce dénouement pour assister à un resserrement en tête du général. Si Santa Lucia-Talasani- Taglio Isulacciu (14,1 km) revenait à Saunier sur la Maxi (11'22) la deuxième place était pour Capanaccia à une seconde, alors que Fassio y laissait des plumes en finissant 7e en 11'40, perdant au passage 17 secondes sur Olivier Capanaccia.
Avant la très attendue La Porta-Barchetta avec ses 29,9 km, Bertrand Fassio ne comptait plus que trois secondes d'avance sur le Porto-Vecchiais. Quant à Philippe Gache (Porsche) il était contraint à l'abandon.
Ce baisser de rideau dans la Castagniccia tenait toutes ses promesses avec les M3 qui occupaient les trois premières places. Pascal Trojani de retour aux affaires l'emportait en 20'27 devançant Olivier Capanaccia et Marc Valliccioni, respectivement de 4 et 8 secondes. Mais surtout Bertrand Fassio (4e) lâchait 6 secondes à Capanccia.
Résultat des courses, Bertrand Fassio leader depuis le début du TDCH abandonnait la première place pour 3 petites secondes à Olivier Capanaccia.
Ce soir à Lucciana, le TDCH a un nouveau leader avec Olivier Capanccia mais le Potro-Vecchiais sait que l'ultime journée s'annonce décisive. Derrière Marc Valliccioni devrait être en mesure d'assurer sa troisième place.
Une chose est certaine rien n'est fait loin de là. Il faudra attendre le bout du bout de la 22e spéciale pour connaître le lauréat 2025 du TDCH.
En VHRS
A l'issue de l'avant-dernière étape, en Moyenne Haute Thomas Enghof et Franziska Mohr sur la Toyota Celica occupent toujours la première place. Scénario identique en Moyenne Intermédiaire où Yves Deflandre et Jennifer Hugo (Porsche) sont leaders. Du côté de la Moyenne Modérée, se sont désormais Loïc et Valentin Bocqueret sur la Golf GTI qui ont remplacé Julien et Fleur Pujols en tête. Enfin en Moyenne Basse, la Mini Cooper d'Alain Arnal et Denis Goudu sont toujours en tête.
Demain le dénouement
Le 25e Tour de Corse Historique est très proche de son dénouement et ce dernier va intervenir demain au terme de cette cinquième et dernière étape qui va conduire les équipages de Lucciana à Calvi où sera jugée l'arrivée. Mais avant de grimper sur le podium final il y aura cinq dernières ES à affronter. Et comme le disent les pilotes un brin superstitieux : " un rallye est fini quand on rentre au parc fermé".
Les classements
ES13 : Maison Pieraggi-Pietroso (14,8 km) : 1. Fassio- De Montredon (Porsche) 8’12, 2. Saunier-Vauclare (R5 Turbo) 8’19, 3. Gache-Prevot (Porsche) 8’19, 4. Capanaccia-Tyran (M3) 8’19, 5. Doux-Paque (M3) 8’20, 6. Valliccioni-Hochet (M3) 8’24, 7. Jean-Buresi (Porsche) 8’26, 8. Fassio. M- Olivier (Porsche) 8’26
ES14 : Vezzani-Antisanti (14,9 km) : 1. Capanaccia-Tyran (M3) 8’59, 2. Fassio- De Montredon (Porsche) 9’11, 3. Tailler-Jaime (Porsche 911) 9’12, 4. Jean-Buresi (Porsche) 9’16, 5. Valliccioni-Hochet (M3) 9’17, 6. Trojani-Vesperini (M3) 9’19, 7. Botti-Buresi (Porsche) 9’19, 8. Agostini-Royer (Ford MK2) 9’20.
ES15 : Pianiccia-Chiatra (26 km) 1. Fassio- De Montredon (Porsche) 19’45, 2. Capanaccia-Tyran (M3) 19’47, 3. Fassio. M- Olivier (Porsche) 19’58, 4. Mancini-Mancini (M3) 20’02, 5. Jean-Buresi (Porsche) 20’12, 6. Gheysen-Leon (M3) 20’18, 7. Tailler-Jaime (Porsche 911) 20’21, 8. Agostini-Royer (Ford MK2) 20’23
ES16 : Santa Lucia-Talasani- Taglio Isulacciu (14,1 km) : 1. Saunier-Vauclare (R5 Turbo) 11’22, 2. Capanaccia-Tyran (M3) 11’23, 3. Trojani-Vesperini (M3) 11’’24, 4. Valliccioni-Hochet (M3) 11’32, 5. Zuccarelli-Patrone (M3) 11’36, 6. Mancini-Mancini (M3) 11’38, 7. Fassio-De Montredon (Porsche) 11’40, 8. Tailler-Jaime (Porsche 911) 11’40.
ES17 : La Porta-Barchetta (29,9 km) : 1. Trojani-Vesperini (M3) 20’27, 2. Capanaccia-Tyran (M3) 20’31, 3. Valliccioni-Hochet (M3) 20’35, 4. Fassio-De Montredon (Porsche) 20’37, 5. Saunier-Vauclare (R5 Turbo) 20’45, 6. Mancini-Mancini (M3) 20’53, 7. Tailler-Jaime (Porsche 911) 21’00, 8. Fassio.M-Olivier (Porsche) 21’00
Classement général VHC : 1. Capanaccia-Tyran (M3) 3h36’24, 2. Fassio-De Montredon (Porsche) à 3’’, 3. Valliccioni-Hochet (M3) à 2’04, 4. Trojani-Vesperini (M3) à 3’42, 5. Jean-Buresi (Porsche) à 4’59, 6. Mancini-Mancini (M3) à 5’27, 7. Doux-Paque (M3) à 5’35, 8. Fassio.M-Olivier (Porsche) à 7’03
Le programme du samedi 11 octobre : 5e étape Lucciana-Calvi
07h53 : ES18 : Ponte Leccia-Valle di Rustinu (19,6 km)
08h36 ES19: Ponte Novu-Canavaggia (13,5 km)
09h09 : ES20 : Costa Roda-Ponte Rosso (10,6 km)
09h52 : ES21 : Castifao-Belgodere (20,6 km)
11h15 : ES22 : Cateri-Montemaggiore (6 km)
11h50 : Podium d’arrivée à Calvi
