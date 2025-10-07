25e Tour de Corse Historique - Bertrand Fassio premier leader

C'est dans Feliceto - Occhiatana que le 25e Tour de Corse a débuté aujourd'hui, à 11h18, pour les concurrents en VHC, alors que leurs petits camarades du VHRS et des Légende se sont élancés à 12h18 dans Fangu-Argentella puis dans la mythique ES de Notre Dame de la Serra à 12h46.





Du côté des VHC, la première spéciale revenait à Olivier Capanaccia sur la M3 qui réalisait, au terme des 20 premiers kilomètres de cette 25e édition, le meilleur temps en 11'25, à égalité avec Bertrand Fassio (Porsche 911). La troisième place était pour la R5 Maxi Turbo de Julien Saunier mais à 16 secondes. Le pied du podium était pour Marc Valliccioni sur la M3 en 11'42. Ce premier top 5 était clôturé par Pascal Trojani (M3) en 11'43. Dans la foulée avait lieu l'ES Petra Monetta - Novella avec seulement 10 km.

Bertrand Fassio y était le plus rapide en 7'26 en collant cinq secondes à Julien Saunier et sept à Marc Valliccioni. La différence passait à neuf secondes sur le quatrième Richard Doux (M3). Capanaccia, 5e, pointait à 12 secondes.

Au terme de cette entame , le classement général était mené par la Porsche de Bertrand Fassio qui rentrait en leader à Calvi devant Olivier Capanaccia à 12 secondes et Julien Saunier à 21 secondes. Ce premier top cinq du TDCH était complété par Marc Valliccioni à 24'' et Pascal Trojani à 33''.

A l'évidence, cette 25e édition est partie sur des bases très élevées. Un rythme soutenu qui donne le tempo et signe les appétits des prétendants.





En VHRS, au terme de ce sprint initial, la Moyenne Haute est menée par le duo allemand composé de Thomas Enghof et Franziska Mohr sur la Toyota Celica. Les Belges Pierre et Olivier Feligioni sont leaders au volant de la Porsche en Intermédiaire. En Moyenne Modérée Julien et Fleurs Pujols (Golf GTI) sont en tête. Enfin en Moyenne Basse , c'est la Mercedes 220 SE des allemands Gert Pfundt et Ernst Jahn qui occupent la première place.

Demain cinq épreuves spéciales sont au menu de cette deuxième journée qui conduira les équipages à Ajaccio terme de cette étape. Une journée qui débutera par l'une des deux longues du jour à savoir la très attendue Notre Dame de la Serra et ses 28,5 kilomètres avant de s'achever dans Lopigna-Vero (28,5 km) en milieu de journée. Un programme costaud et qui permettra d'y voir un peu plus clair sur les prétentions des uns et des autres dans les différentes catégories.



Jérôme Torre: " un rêve éveillé"



Amateur parmi les amateurs, Jérôme Torre, associé à Julien Rieti, participe à son premier Tour de Corse Historique. Plus qu'un rallye pour l'ancien président du Rugby Club Ajaccien, plus habitué à goûter au gazon du pré qu'à l'asphalte des spéciales. En VHC, au volant d'une Golf GTI de 127 bourrins , il vit un rêve éveillé: "pour moi c'est une aventure fabuleuse car j'ai passé ma vie au bord des spéciales avant de pouvoir enfin participer au TDCH. J'ai des souvenirs plein la tête, alors aujourd'hui être au départ je le vis comme un rêve de gosse, d'autant plus que cette auto "l'aghju fatta in casa" depuis les années COVID. Notre seule ambition est d'être à l'arrivée samedi à Calvi. Ce sera la plus grande des victoires.. Dans tous les cas nous sommes là et c'est déjà le plus beau des cadeaux".

Alors Jérôme Torre, amateur parmi les amateurs, ce véritable ADN du TDCH, mérite d'aller au bout juste pour le "fun" .

