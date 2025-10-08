25e Tour de Corse Historique - Bertrand Fassio en leader à Ajaccio

Après un début de rallye hier composé de deux tronçons chronométrés, le TDCH affrontait aujourd'hui sa première grosse journée, avec cinq spéciales et une entame mythique dans Notre Dame de la Serra. Bertrand Fassio sur la Porsche quittait le parc fermé en leader avec 12 secondes d'avance sur Olivier Capanaccia (M3) et 21 sur Julien Saunier (R5 Maxi Turbo). Déjà mardi les ténors avaient donné le tempo, restait à savoir comment allait débuter cette deuxième journée.

La réponse intervenait rapidement dans Notre Dame de la Serra où Bertrand Fassio signait le meilleur temps en 17'42 devant Julien Saunier à 2'' et Capanaccia à 9''. A l'évidence, le leader avait décidé d'entamer la journée sur les chapeaux de roues et persévérait dans Galeria - Col de Palmarella où il s'imposait à nouveau en 9'37, devant la M3 de Marc Valliccioni (9'41) et la M3 d'Olivier Capanaccia (9'43).

La 5e spéciale Porto-Evisa se situait à mi-parcours de cette deuxième étape et voyait le réveil de Julien Saunier qui venait interrompre le duel Porsche - M3 en plaçant sa R5 Turbo à la première place de ce tronçon chronométré de 15 km en 9'19 en allant deux secondes plus vite que Capanaccia et quatre sur Fassio.

A mi-parcours de cette journée, Fassio était leader avec une avance de 25 secondes sur Saunier et 28 sur Capanaccia. Valliccioni à 48'' et Pascal Trojani à 1'20 composaient le reste de ce top cinq provisoire.

Il restait à passer dans Arbori-Arro (13,6 km) et surtout à boucler dans la deuxième longue du jour Lopigna-Vero pour rentrer au parc fermé. Fassio en profitait, dans Arbori-Arro, pour épingler son troisième scratch du jour avec un chrono identique à celui de Marc Vallicioni (10'46). Saunier finissait 3e à deux petites secondes.

Lopigna-Vero pour terminer la journée consacrait Marc Valliccioni qui allait véritablement infuser ses adversaires sur sa M3 en bouclant les 28 kilomètres en 19'30. Derrière l'addition était lourde Bertrand Fassio naviguait à 21 secondes et Philippe Gache à 27 secondes tout comme Olivier Capanaccia et Florent Jean. Un baisser de rideau qui avait le don de resserrer les positions au classement général. Le fait de course intervenait pour Julien Saunier qui victime d'un ennui mécanique sur sa R5 Turbo abandonnait toute prétention pour la victoire finale.

Ce soir dans la Cité Impériale, le leader se nomme toujours Bertrand Fassio à la tête d'un podium où l'on retrouve, dans l'ordre, Marc Valliccioni (à 27'') et Olivier Capanaccia (à 41'')



VHRS: à l'heure des changements



En VHRS, cette deuxième journée a été placée sous le signe des changements, si la Moyenne Haute est toujours menée par le duo allemand composé de Thomas Enghof et Franziska Mohr sur la Toyota Celica, dans les autres Moyennes les leaders ont changé. En Moyenne Intermédiaire c'est Yves Deflandre et Jennifer Hugo (Porsche) qui succèdent aux Belges Pierre et Olivier Feligioni.. En Moyenne Modérée, la tête de course est occupée par Lionel Garnier et Bertrand Triffault sur la Porsche. Enfin en Moyenne Basse, la Mini Cooper d'Alain Arnal et Denis Goudu a pris la succession de la Mercedes 220 SE des Allemands Gert Pfundt et Ernst Jahn.







Une très belle troisième étape



Jeudi matin les équipages vont poursuivre leur descente vers l'extrême sud à l'occasion de la troisième journée qui va les conduire d'Ajaccio à Bonifacio pour une étape inédite. avec cinq spéciales au programme dont Verghja - Stillicione qui va ouvrir la journée avec ses 26 kilomètres. Le sprint du jour sera constitué par le tronçon le plus court du rallye à savoir Forciolo-Olivesi, même pas sept kilomètres, avant le dénouement dans Col de la Vaccia - Pont d'Acuravu, pratiquement 30 kilomètres tout en descente avec une entame d'ES très rapide qui précédera un tracé beaucoup plus technique aux abords puis après Aullène. Demain les autos dormiront à Bonifacio.

GAP