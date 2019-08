250e anniversaire de la naissance de Napoléon : Battista chantera à l'Oratoire dans la citadelle de Calvi

Comment est né le projet de cette commémoration ?

Anne-Marie Piazzoli, directrice de l'Office Intercommunal de Tourisme Calvi-Balagne, y répond.



"En 2016, Monsieur Pascal Marchetti-Leca, Professeur de lettres à l’Université de Corse, évoque auprès du Maire de Calvi, l’intérêt majeur pour la ville de devenir membre de la Fédération Européenne des cités Napoléoniennes et de s’associer aux différentes commémorations. Le Maire de Calvi acte cette candidature qui est acceptée par la Fédération. Monsieur Marchetti intervient ainsi en tant que conseiller historique auprès de la ville et de l’office de Tourisme pour préparer cette 1ère commémoration"

Et de poursuivre:

"Dans le cadre des festivités autour du 250ème anniversaire de Napoléon Bonaparte, la ville de Calvi et l’Office de Tourisme Intercommunal Calvi-Balagne vous présentent leur programme des 13, 14 et 15 août.

13 août 21h30

Concert de Battista Acquaviva à l'oratoire saint Antoine à 21h30 dans la citadelle. Battista intègrera dans son concert des références et évocations napoléoniennes.

14 août Place du Tribunal à 21 heures

Citadelle : Napoleone e Sant' Elena, pièce de théâtre mise en scène par Orlando Forioso tarif : 10 € et 8 € tarif réduit".

Le jeudi 15 août il y aura une visite guidée Spécial Napoléon - qui a lieu généralement chaque mercredi à 9h30 - mais se déroulera exceptionnellement jeudi 15 août à 9h30 départ : Office de Tourisme tarif 15 euros

Le grand feu d'artifice son et lumière du 15 août offert et organisé par la ville de Calvi, sera entièrement consacré au 250ème anniversaire.

Il sera précédé d'une projection d'images sur la vie de Napoléon accompagnée d'une introduction à 22h45, 1/4 d'heure avant le lancement du feu. 23h00 : lancement du spectacle son et lumière



A cette occasion, Charles Napoléon, Président de la Fédération Européenne des cités Napoléoniennes et Jacques Mattei, directeur, seront présents à Calvi dès la traditionnelle procession du 15 août.

Par ailleurs, une collection d'objets sur Napoléon réalisée par des artisans locaux vous est proposée par l'Office de Tourisme dans ses boutiques de la citadelle et du centre ville.Concernant le concert dans l'Oratoire Saint-Antoine ce mercredi, rappelons que Battista Acquaviva est une chanteuse au timbre de voix exceptionnel qui s'est notamment distinguée dans la célèbre émission de télé "The Voice 4". Un concert à ne pas manquer.





Un 250ème anniversaire sous le signe des 5 sens

Napoléon était un fervent amateur de vin rouge et un fin gourmet.

Aussi, pour ce 250e anniversaire, artisans, producteurs, restaurateurs ont accepté de répondre présent pour cette manifestation

• Dans les restaurants de la cité calvaise, des menus « Spécial Napoléon » seront présentés à la carte, Inspirés des préférences culinaires de l’Empereur.

• Le soir, le feu d’artifice offert par Ville de Calvi sera spécialement dédié à l’anniversaire de Napoléon Bonaparte.

Napoléon était un fervent amateur de vin rouge… Aussi il est proposé un

• Millésime 2018 de la cuvée Fiume Seccu du domaine d’Alzipratu.

• Millésime 2018 de la cuvée Rouge d’Eté du Clos Landry.





L'odorat et le toucher

Napoléon disait : « Je reconnaîtrais mon île les yeux fermés, rien qu’à l’odeur du maquis

apportée par les flots… »

A partir de cette citation si évocatrice, le parfumeur Isula propose pour l’Office de Tourisme une gamme de parfums d’intérieur bien nommée « Machja ».

Des visites guidées en immersion dans le maquis sur le thème des plantes endémiques seront également organisées sur demande.

La sensibilité esthétique de Napoléon et surtout de son épouse Joséphine, n’est plus à prouver;

ils avaient tous deux, un goût prononcé pour les jolies choses.

Cette sensibilité a inspiré plusieurs artisans locaux :

Des verriers comme Atraverre

Des créateurs de bijoux comme Les Bijoux by Bulle

La styliste de Maison Macci

La créatrice Zia Antonia.

Produits en vente à l’office de Tourisme.