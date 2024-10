24e Tour de Corse Historique : top départ à Porto-Vecchio

La première journée de course, marquée par des conditions météorologiques difficiles, se divise en deux spéciales distinctes. Les VHC, machines de course authentiques, ont rendez-vous sur les routes de Conca, un tracé exigeant qui mettra à l’épreuve la maîtrise et l’agilité des pilotes. De leur côté, les VHRS, qui concourent dans une discipline axée sur la régularité, se retrouveront à Sorbollano pour une spéciale tout aussi technique mais au rythme plus mesuré.