240 arbres et 5 000m2 de verdure : la révolution verte d’Ajaccio prend racine sur la place du Diamant

Les deux premiers pins parasols ont été plantés ce matin sur la nouvelle place du Diamant d'Ajaccio.
« Cette place va devenir, grâce à cette transformation, un cœur de ville vert. On retrouve ce marqueur très important avec une volonté de requalification urbaine, soucieuse des questions de transition écologique, de gestion des ressources et de la diminution de l’empreinte carbone », explique Stéphane Sbraggia, Maire d’Ajaccio. Et d’ajouter : « On a voulu que cette place du Diamant ne soit pas seulement traversante, mais plutôt comme notre ville, un endroit où on a envie d’y rester. Grâce à ces arbres, on va gagner également en fraîcheur et cela sera beaucoup plus convivial. »Caroline Corticchiato, 2eme Adjoint à la Ville d’Ajaccio, en charge de l’excellence environnementale ajoute : « La place Diamant est un joyau de notre patrimoine ajaccien et il méritait un réaménagement exemplaire, avec une forte intégration du végétal dans un espace très fréquenté par l’ensemble des Ajacciens ». Ce mardi matin, les entreprises locales ont ainsi procédé à la plantation des deux premiers pins parasols d'une hauteur de 6 à 8 mètres, laissant présager à quoi pourrait ressembler cette future esplanade.
Un projet issu de la concertation citoyenne
240 arbres et 5 000 m² de verdure
Porté par la société Babylone, spécialisée dans la reconfiguration d’espaces publics urbains, le projet a été conçu à la suite d’une large concertation menée avec les Ajacciens. Ces derniers avaient exprimé massivement le souhait de redonner un visage végétal à la place, autrefois arborée. « Historiquement, cette place avait déjà été plantée dans les années 80, puis cela a disparu. L’idée était donc de remettre du végétal, suite à la concertation menée par la Ville, au cours de laquelle les habitants avaient souhaité en masse, redonner ce côté vert à cette place », détaille Vincent Léger, paysagiste et gérant de la société Babylone, spécialisée en aménagement d'espaces publics urbains.
240 arbres et 5 000 m² de verdure
Le projet prévoit ainsi la plantation de 240 arbres, couvrant 60 % de la surface totale, intégrant plantes vivaces et gazon sur plus de 5 000 m². Deux grandes allées de pins de 6 à 8 mètres structureront la place, accompagnées de bosquets ombragés destinés aux enfants et aux zones de détente près des terrasses. Deux promontoires végétalisés offriront par ailleurs des vues panoramiques sur la baie d’Ajaccio et le cœur historique, créant de nouveaux espaces de promenade et de contemplation.Un gain thermique de plusieurs degrés
Outre l’embellissement, la végétalisation répond à un enjeu climatique concret : la lutte contre les îlots de chaleur urbain. Grâce à la densité de la canopée et à la diversité des essences, la température ressentie sur la place pourrait baisser de 3 à 6 degrés en période estivale. « Toutes ces plantations vont permettre de rafraîchir la place pour un ressenti allant de 3 et 6 degrés. Cette place aura ce nouveau rôle d’îlot de fraîcheur au cœur d’Ajaccio », conclut Vincent Léger. Parallèlement à ce chantier de végétalisation, la pose du dallage en marbre vert venant d’Inde et en calcaire blanc a débuté depuis le 22 septembre, offrant un aperçu de sa physionomie future.
En repensant la Place du Diamant autour de la nature, du confort et de la convivialité, la municipalité ambitionne de réconcilier les Ajacciens avec leur centre-ville. L’espace, autrefois perçu comme un simple lieu de passage, à vocation à devenir un lieu de vie, de rencontre et de fraîcheur, fidèle à l’identité méditerranéenne et à la douceur de vivre ajaccienne.
