20e concours lyrique de chant de Canari : Une symphonie de voix du monde entier

Après deux journées inaugurales axées sur l'accueil des candidats et les épreuves éliminatoires, l'excitation monte alors que la demi-finale se profile. Le jeudi 31 août à 16h00, les candidats monteront sur scène pour exécuter deux morceaux, l'un choisi par le jury et l'autre tiré d'une liste fournie par le candidat, avec une limite de 8 minutes.



Le vendredi 1er septembre, les répétitions avec les pianistes accompagnateurs se tiendront de 9h à 12h, une étape cruciale pour peaufiner les performances finales.



La clôture épique aura lieu le 1er septembre à 16h00 avec le concert de finale. Les finalistes auront l'honneur d'interpréter deux airs choisis par le jury, puis la délibération du jury suivra. Pendant cette période d'attente, tous les candidats pourront offrir leurs performances au public, ouvrant la voie à la désignation du "Prix du Public". La proclamation des résultats et la remise des prix seront suivies d'un buffet festif pour couronner ces journées dédiées à l'excellence musicale.