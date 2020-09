20 km 772 ! Amdouni bat le record de France de l’heure sur piste

La fête de l’athlétisme voulue par Pierre Bartoli, directeur sportif de l’AJB Haute-Corse, club formateur de Morhad Amdouni, aujourd’hui licencié à Val d’Europe en Seine et Marne, a été totale ce samedi au complexe de Lucciana mis à disposition par le maire José Galletti.

L’après midi sportive avait débuté vers 16 heures avec des courses pour petits à partir de 3 ans et plus grands, comme le vétéran, et pur produit de l’AJB, Jean Khemouche.





Le public était venu nombreux pour encourager Amdouni dans sa tentative : sa famille, ses amis, ses partenaires de club, les passionnés d’athlétisme.

C’est sous des applaudissements nourris que vers 19 heures Morhad entrait sur la piste pour s’échauffer avec ses «lièvres », ces coureurs qui allaient donner le tempo au champion pour tenter de battre ce record.

L’actuel recordman, Bertrand Itsweire, était là d’ailleurs. «Pour ce genre d’exploit, il faut être déjà être très fort dans sa tête » nous disait–il peu avant le départ, après avoir salué Amdouni.





Présents aussi son entraineur ‎Abderrazak Zbairi, un ancien de l’AJB lui aussi et entraineur de l’équipe de France militaire, son directeur sportif de Val d’Europe, ses anciens entraineurs à l’AJB … les politiques comme Gilles Simeoni, président de l’Exécutif de Corse, Lauda Guidicelli, conseillère exécutive en charge de la jeunesse, des sports, Pierre Savelli, maire de Bastia, José Galletti, maire de Lucciana, Emile et Jean Zuccarelli ….





Peu après 19h37, Mohrad Amdouni et ses 5 lièvres se présentaient sur la ligne de départ : Sullivan Baralle, de l’AJB, Abdel Karim Chabouchi, de l’AJB, le roumain Stfan Julius Graml, Boris Itsweire, le fils du tenant du titre et le kenyan Peter Kripotich qui allait être chargé de mener l’allure le plus longtemps possible.

Et le tempo de Kripotich était vite donné avec le tour de piste accompli en 1 mn et 10 secondes.

Si les autres lièvres lâchaient peu à peu, le kenyan maintenait la cadence pour Amdouni dans sa foulée : 5’22 au 1er km, 8’37 au 3 000 m, 20’12 au 7000 …Le roumain lui s’accrochait certes mais il se faisait rattraper à plusieurs reprises par le duo infernal. Il aura le courage et le mérite de terminer, ne pouvant battre hélas son record national.





Et le public poussait, poussait dans les tribunes, certain que son poulain allait réussir l’exploit. Les km s’enfilaient sous les semelles des deux hommes, les minutes passaient inexorablement. Alors que le chrono affichait les 48 minutes, Morhad dépassait son lièvre, s’envolant seul vers la ligne d’arrivée. Jean-Pierre Lux, le speaker qui n’avait de cesse d’inviter le public à encourager l’athlète, annonçait que le coureur était dans les temps.

Lorsque le starter, d’un coup de pistolet, signalait la dernière minute à courir, le speaker s’égosilla : «Le record est battu, le record est battu. Morhad a réussi »…



Quand le champion s’arrêta 1 minute plus tard, le verdict tombait : 20 km772 ! Autrement dit record battu !

La joie dans le public, les larmes de la famille de Morhad, l’émotion de Pierre Bartoli … et les premières paroles du recordman : «L’objectif c’était de battre le record de France, et de montrer que la Corse est sportive. Je suis super content et je remercie tout le monde de m’avoir supporté. C’était un spectacle. Le sport c’est formidable, le sport c’est fabuleux. Pour moi c’est une joie de partager ce record en Corse, à Porto-Vecchio où je suis né. C’est une fierté. Viva Corsica, vive la France ».





Absent des stades depuis longtemps en raison de blessures, Morhad, vainqueur du 10 000 m et médaillé de bronze du 5 000 m aux Championnats d’Europe à Berlin en 2018, a lancé sa saison. En point de mire désormais le marathon aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Bravo Champion !

CNI vous fait revivre l’arrivée en direct et les premiers commentaires de Morhad Amdouni ….