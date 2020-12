20 ans d'engagement social et toujours la même foi pour Marie-Florence Dabrin

Marie-Florence Dabrin est une femme active et dynamique , connue et appréciée de tous en Balagne où elle est installée, mais aussi dans toute la Corse ou son engagement dans le secteur social est une référence.

Cet engagement au service des autres dure depuis maintenant 20 ans, et au vu de sa boulimie à entreprendre, celui-ci n'est pas prêt de s'arrêter.

De père marseillais et de mère balanine, Marie-Flo a grandi au Puy Sainte-Réparade et partagé son enfance et son adolescence entre Aix-en-Provence et Marseille. Titulaire d'un baccalauréat série D.Sciences, elle intègre l'Institut Supérieur d' Études Comptables à la Faculté de Droit et de Science Politique d'Aix-Marseille et obtient son DEUST juridique, fical et comptable





Son diplôme en poche, Marie-Flo poursuit ses études dans le secteur du management public à l'IEP d'Aix-en-Provence pour obtenir cette fois son diplôme d'ingénieur maître-lup Management public-gestion des entreprises et des administrations.

Le monde professionnel s'ouvre à elle et c'est dans les quartiers nord de Marseille qu'elle fait ses armes. Elle est chargée de l'accompagnement des projets de création d'entreprises et de coopération internationale.

Très impliquée socialement, c'est en Corse, chez elle qu'elle va poursuivre son sacerdoce au service des autres en intégrant la structure BGE Corse en qualité de développeur, chef de projet.





Coordinatrice régionale, couveuse d'entreprise de Corse, elle va accompagner de nombreuses personnes dans la création et la gestion d'entreprises.

Nombreux sont ceux aujourd'hui a s'être installés.

Son implication en tant que correspondante régionale des métiers d'art en Corse (INMA) lui vaudra d'assurer notamment la coordination des Journées Européennes des Métiers d'Art.

Bien décidée à aller encore plus loin dans sa démarche sociale elle devient en 2018 coordinatrice régionale de Corse Mobilité Solidaire qui est une association qui porte des projets et des initiatives en lien avec le développement économique, social, circulaire et collaboratif en Corse.

Auparavant, avec son conjoint Philippe Andreani, en 2015, ils ouvrent l'Attellu Mubilità, Garage Solidaire de Corse qui compte aujourd'hui plus de 900 adhérents et qui au fil du temps est devenu une véritable plateforme avec un dispositif pour venir en aide aux femmes et aux hommes confrontés aux difficultés.



Création d'une recyclerie créative à la ZA de Cantone et à celle plus récente de Corbara

Toujours sur cette même plate forme de l'emploi et de l'insertion a été créé l'attelu d'éco-créazione :

« C'est une recyclerie solidaire qui sert à collecter et à donner une seconde vie à des objets. Elle est déployée sous la forme d'un atelier chantier d'insertion dont la finalité est l'insertion par la créativité et le réemploi » précise la coordinatrice régionale de Corse Mobilité Solidaire.

« Au mois d'octobre dernier nous avons ouvert un nouvel espace de 400 m2 dans la Zone artisanale de Corbara. Celui-ci est entièrement dédié a des objets de seconde main remis en état et vendus à bas prix. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique régionale de réduction des déchets et de valorisation de l'économie circulaire. Une autre structure devrait voir le jour à Francardo très rapidement. Au départ, en 2015, nous étions 5 à faire tourner la structure (1 chantier insertion, 1 permanent, 3 CDD). Aujourd'hui, elle permet aussi la création de 72 emplois directs et indirects dont 27 salariés en contrat d'insertion » énonce t-elle avec une certaine satisfaction.La présidence est assurée par Joseph Emmmanuelli qui accompli un travail remarquable. Nous avons aussi des partenaires comme l'ADEC, la CDC, les communautés de communes de Calvi et de l'Ile-Rousse mais aussi d'autres comme la com com de Bonifacio.... qui sont attentifs à ce que nous faisons dans le domaine de l'insertion mais aussi dans celui de l'économie circulaire ».



« Un insulaire sur cinq vit sous le seuil de la pauvreté »

Marie-Florence Dabrin se démène aussi pour que tous aient accès aux soins.

« Il faut savoir que sur notre île, un insulaire sur cinq vit sous le seuil de la pauvreté, ce qui représente 19% de la population. La Corse est au premier rang de la pauvreté pour les plus de 65 ans, les ménages d'une personne et les ruraux. La population active est fortement touchée par la précarité et la pauvreté.

Autre phénomène inquiétant, celui du taux de pauvreté des moins de 18 ans en Corse.Un quart de la population des moins de 18 ans vit en effet sous le seuil de la pauvreté. Les enfants sont également touchés par cette pauvreté.

De notre côté nous nous attachons à faire en sorte que cette population puisse avoir un accès aux soins .

Ce que nous vivons au quotidien dans notre engagement n'est pas toujours facile à vivre, on prend des coups, on a des doutes, mais tout s'efface face à des images de sourires et d'espoir ».